I registi del remake di Mean Girls, Samantha Jayne e Arturo Perez Jr., avevano pensato a Harry Styles per un ruolo nel film

Harry Styles in Mean Girls, il sogno dei registi

Ve lo sareste mai immaginato Harry Styles tra i banchi di scuola della North Shore High School? Questo è stato, almeno all’inizio, anche il sogno dei registi di Mean Girls. Il remake del celebre film con protagoniste Lindsay Lohan e Rachel McAdams ha debuttato lo scorso 12 gennaio negli Stati Uniti a distanza di 20 anni dalla versione originale.

Nella nuova pellicola ritroveremo ancora una volta protagonista la giovane Cadie, di ritorno da un anno in Kenya con la sua famiglia, alle prese con un gruppo di ragazze tutt’altro che gentili capitanate da Regina George. Tra i protagonisti del film troviamo anche Christopher Briney.

L’attore, che ha raggiunto la popolarità grazie al teen drama The Summer I Turned Pretty, interpreta il ruolo di Aaron Samuels. Il film è partito decisamente bene. Costato ‘appena’ 36 milioni di dollari, nel primo weekend nelle sale ne ha già guadagnati più di 39. Un risultato sorprendente che conferma la forza di una pellicola ormai diventata cult.

Nel cast di questo nuovo remake ci sarebbe potuto essere anche Harry Styles. O meglio, questo è quello che hanno auspicato in una fase iniziale i registi di Mean Girls. Samantha Jayne e Arturo Perez Jr. hanno infatti raccontato a The Hollywood Reporter di aver pensato al popolare cantante per un ruolo nella pellicola.

“Ci siamo detti: ‘Harry Styles potrebbe essere Glen Coco!’. Poi ci siamo detti: ‘Aspetta, ci piace rompere la quarta parete: E se fossimo tutti Glen Coco?’. Così, dopo 20 anni, possiamo sentirci tutti Glen Coco“, hanno spiegato.

“C’è una certa comicità che ha funzionato ed è stata divertente 20 anni fa, ma che oggi non funziona più. Lo sapevamo tutti. Ma ci sono alcune battute iconiche sulle quali scherziamo e per le quali ci sarebbero state rivolte di piazza se non ci fossero state. Come ‘Vai, Glen Coco!’ – ha aggiunto la Jayne – Date alla gente quello che vuole. Datemi quello che voglio! Ma quando ci siamo chiesti: ‘Chi è Glen Coco?’“.