Stefano D Onofrio | 15 Luglio 2024

Il tributo di Alyssa Milano a Shannen Doherty

Shannen Doherty ci ha lasciato! Attrice simbolo degli anni 90 grazie al ruolo di Brenda Walsh nel popolare teen drama Beverly Hills 90210, Shannen si era fatta apprezzare nei primi 2000 nei panni di Prue Halliwell in Streghe.

Doherty è morta all’età di 53 anni in seguito alle complicazioni dovute a un cancro al seno, malattia con cui combatteva da ormai diversi anni. La sua morte è stata annunciata nella giornata di domenica dalla sua agente alla rivista People.

“È con grande dolore che confermo la scomparsa dell’attrice Shannen Doherty. Sabato 13 luglio ha perso la sua battaglia contro il cancro dopo aver lottato per molti anni contro questa malattia“, si legge nel comunicato ufficiale.

“La devota figlia, sorella, zia e amica era circondata dai suoi cari e dal suo cane Bowie. La famiglia chiede di mantenere la privacy in questo momento per poter elaborare il lutto in pace“, ha aggiunto.

Doherty aveva annunciato la sua malattia nel 2015. Nel 2023, in una dura intervista rilasciata a People, aveva aggiornato il mondo del peggioramento delle sue condizioni rivelando che il cancro era giunto al quarto stadio.

Tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore sono arrivate da persone comuni e da volti noti del piccolo o del grande schermo. Tra questi segnaliamo le parole di Alyssa Milano, con cui Shannen aveva lavorato in tre stagioni in Streghe.

“Non è un segreto che io e Shannen abbiamo avuto una relazione complicata, ma al centro c’era una persona che rispettavo profondamente e di cui avevo soggezione. Era un’attrice di talento, amata da molti, e il mondo è peggiore senza di lei. Le mie condoglianze a tutti coloro che l’hanno amata“, scrive.

Il riferimento della Milano è alle grandi frizioni che ci sono state tra lei e Doherty sul set di Streghe prima e successivamente. In un podcast Shannen aveva infatti parlato dei motivi che l’avevano spinta a lasciare la serie di una “mancanza di supporto femminile” tra lei e Alyssa.

Quest’ultima rispose alle parole dell’ex collega e negò un suo coinvolgimento nel suo licenziamento. “Come sempre, auguro a Holly, Shannen e Rose pace e luce nei loro percorsi personali e professionali. Tutti noi abbiamo demoni più grandi da combattere“, aveva concluso.