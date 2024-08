News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 30 Luglio 2024

Mare Fuori

Il ritorno di Giacomo Giorgio

Se ne è parlato a lungo e ora il ritorno di Giacomo Giorgio in Mare Fuori è diventato realtà. Prima c’era un rumor, che stava facendo il giro del web senza avere una conferma ufficiale. Poi questa conferma è arrivata per davvero.

Giacomo viene inserito nella lista di protagonisti che farà parte del cast della quinta stagione della serie, in uscita a febbraio 2025. In queste ore Giorgio è stato avvistato sul set. L’attore ha infatti pubblicato sul suo profilo alcune foto che lo ritraggono nuovamente nei panni di Ciro Ricci.

Giacomo Giorgio sul set di Mare Fuori 5

Prima una foto dell’esterno del camerino che lo ospiterà nei prossimi giorni. Poi un video che lo ritrae truccato e vestito nei panni del personaggio che gli ha donato fama e popolarità. Successivamente l’attore ha anche postato alcuni video e foto in compagnia di Maria Esposito, che nella serie interpreta sua sorella Rosa.

Come è accaduto in passato anche nella quinta stagione il ruolo di Giacomo Giorgio nello show sarà relegato a qualche flashback. Ricordiamo infatti che il detenuto è morto al termine della prima stagione dopo che Filippo lo ha colpito mortalmente nel tentativo di difendere l’amico di Carmine.

Della morte di Ciro fu proprio quest’ultimo ad assumersi la colpa gettando ulteriore benzina a una faida, quella tra i Ricci e i Di Salvo, divenuta per anni il fulcro di Mare Fuori. Con l’uscita di scena di Carmine e di Massimiliano Caiazzo sarà interessante capire come proseguirà la storia.

In Mare Fuori 5 è previsto l’ingresso di ben sei detenuti nuovi di zecca. Che ruolo avranno all’interno della serie? E cosa accadrà a Rosa, ora che non c’è più Di Salvo al suo fianco? La ragazza sembra aver scelto in via definitiva il male e pronta a salire al comando del suo clan.

Sarà stata lei a uccidere Edoardo, colpendolo mortalmente alle spalle al termine della quarta stagione? Questa e altre risposte ci verranno fornite soltanto a partire dal prossimo febbraio.