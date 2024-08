Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

29 Luglio 2024

Un Posto al Sole

Anticipazioni Un posto al sole di martedì 30 luglio 2024, cosa succede nella puntata? Tutte le novità sulla trama dell’episodio.

Anticipazioni Un posto al sole martedì 30 luglio 2024

Nuova puntata della soap Un posto al sole in arrivo: l’appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni dell’appuntamento del 30 luglio 2024.

Nella puntata precedente, dopo aver seguito Clara e aver scoperto dove si trova la casa protetta, Alberto diventa pensieroso e sfuggente. Cosa starà architettando? Il duro confronto tra Bice e Massaro avrà delle serie ripercussioni sia sulla riconciliazione tra Mariella che Guido che sui rapporti tra Rosa e Marika. Incerto sul da farsi, Michele viene convinto da Filippo a partire lo stesso per la sua vacanza con Silvia.

Trama puntata martedì 30 luglio 2024

Proseguiamo finalmente con le anticipazioni della puntata di Un posto al Sole del 30 luglio 2024. Ecco cosa accade nell’episodio in arrivo, le accuse di Marika e la sua gelosia porteranno a una frattura fra lei e Rosa. Mariella e Bice, invece, rinsalderanno la loro amicizia. Guido compirà un passo che potrebbe compromettere definitivamente il suo matrimonio. Clara ed Eduardo si godono gli ultimi giorni prima del parto, convinti di essere al sicuro, Alberto, roso dalla rabbia, giocherà il tutto per tutto pur di vendicarsi di Sabbiese. Filippo si augura che l’acquisto della radio da parte di Roberto non vada in porto, Marina si rende conto che il marito sta inasprendo la trattativa per compensare la frustrazione accumulata per il piccolo Tommy.

