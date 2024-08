Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 29 Luglio 2024

segreti di famiglia

Domenica 4 agosto 2024 su Canale 5 alle 21.30 va in onda la ottava puntata della serie turca Segreti di Famiglia: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della settima puntata di Segreti di Famiglia, in onda il 4 agosto 2024, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Zafer è devastato dalla notizia della liberazione di Cinar. Gul minaccia di non riconoscerlo più come suo marito se non interviene in qualche modo.

Ilgaz e Ceylin compaiono davanti a Pars dichiarandosi marito e moglie. Malgrado le pressanti richieste di Pars, i due rifiutano di rivelare dettagli e le ragioni del loro matrimonio.

Engin è turbato dalla notizia del matrimonio tra Ceylin e Ilgaz e interroga la sua amica sul motivo della sua decisione di sposarsi così precipitosamente, senza informarlo.

Anticipazioni sulla ottava puntata di Segreti di Famiglia del 4 agosto

Stando alle anticipazioni sulla trama della settima puntata, nell’episodio 22, Ceylin, Yilgaz e Eren raccolgono le prove per incastrare Engin e consegnarlo alla giustizia. Tuttavia, Pars nutre sospetti sulla loro integrità e condivide i suoi dubbi con Ilgaz.

Nell’episodio 23, Ceylin affronta Engin, che le confessa di aver ucciso Inci senza mostrare alcun rimorso, addossando addirittura alla ragazza la responsabilità della propria morte.

Nell’episodio 24, Metin incendia il sacco di plastica contenente gli abiti di Cinar, macchiati con il sangue di Zafer, nel tentativo di occultare le prove per salvaguardare suo figlio.

Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla ottava puntata di Segreti di Famiglia, in onda il 4 agosto 2024.

Dove vedere in streaming la ottava puntata di Segreti di Famiglia

Essendo una serie che va in onda su Canale 5, gli interessati hanno la possibilità di vedere Segreti di Famiglia anche grazie alla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Nel suo catalogo, in seguito alla messa in onda settimana dopo settimana, troveremo tutti gli episodi.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. Mediaset Infinity dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Settimanalmente, dopo il passaggio in TV, tutte le puntate di Segreti di Famiglia vengono rese disponibile in streaming all’interno del catalogo della piattaforma.