Cinema e Celebrity

Martina Pedretti | 29 Luglio 2024

Deadpool & Wolverine

Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds ha fatto fare un cameo al calciatore Paul Mullin

Nel nuovo film dei Marvel Studios, Deadpool & Wolverine, ci sono davvero tanti cameo, in particolare in una delle scene finali del film. Oggi Ryan Reynolds ha fatto una rivelazione su uno di questi easter egg, che aveva già stuzzicato i fan durante la visione del film.

ATTENZIONE SPOILER

In Deadpool & Wolverine incontriamo diverse varianti di Deadpool e c’è una particolare che ha subito catturato l’attenzione di tutti gli appassionati di calcio. Infatti si vede uno dei Deadpool che sulla sua tuta rossa ha una parte dedicata alla bandiera del Galles.

Per chi non lo sapesse Ryan Reynolds è proprietario del club gallese della EFL League One Wrexham AFC assieme all’attore Rob McElhenney. Sulla squadra di calcio è anche stata creata una serie documentario su Disney+, dal titolo Welcome to Wrexham. Questo perché il team, da quando è sotto la doppia presidenza dei due attori, ha iniziato una scalata nel calcio inglese, passando dalla quinta alla terza serie.

Dopo l’uscita in sala di Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds ha diffuso delle foto scattate dietro le quinte, che confermano che Paul Mullin, uno dei calciatori più noti del suo team, appare nel film, ed è proprio Welshpool, con la tuta gallese.

Paul Mullin gioca come attaccante nel Wrexham AFC e nella stagione 2023-24 è stato capocannoniere della squadra.

“Potreste aver notato che un membro dei Deadpool Corps era molto più letale degli altri. WELSHPOOL“, ha scritto Ryan Reynolds su Instagram postando una serie di selfie con Paul Mullin.