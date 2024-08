Cinema e Celebrity

Martina Pedretti | 29 Luglio 2024

deadpool Deadpool & Wolverine

Deadpool & Wolverine, non è Ryan Reynods a ballare nella scena iniziale, ma Nick Pauley

Il film Deadpool & Wolverine ha catturato l’attenzione del pubblico non solo per la combinazione di due degli anti-eroi più amati dell’MCU, ma anche per una sequenza di titoli di testa particolarmente memorabile. La scena vede Deadpool, interpretato da Ryan Reynolds, esibirsi in spettacolari mosse di danza al ritmo di Bye Bye Bye degli NSYNC. Tuttavia, questi passi da maestro non sono stati eseguiti dallo stesso Reynolds, ma dal ballerino professionista Nick Pauley.

Se pensavate che anche in quel momento dietro la maschera di Deadpool si celasse Ryan Reynolds, ci dispiace infrangere il vostro sogno. Si tratta infatti di Nick Pauley, noto per le sue performance in video musicali di star come Katy Perry e Doja Cat, ha rivelato il suo coinvolgimento tramite Instagram, esprimendo il suo entusiasmo per l’opportunità di interpretare Dancepool.

Nel suo post, Pauley ha ringraziato Reynolds per aver creduto in lui e ha condiviso un video in cui esegue la coreografia di Bye Bye Bye.

In un altro post, il ballerino ha descritto l’esperienza di essere la controfigura di Reynolds come “il più grande onore della sua vita”. Ha raccontato di aver partecipato alla première del film, trovando surreale rivedere le sue performance, alcune delle quali erano state improvvisate.

È vero! Sono Dancepool nel nuovo “Deadpool and Wolverine” Questo segreto è stato così difficile da mantenere! Non riesco a credere di avere l’onore di essere la versione “dance” di Ryan Reynolds per la scena iniziale del film!!! Come cosa?!? Cos’è la vita?

Sono andato alla premiere lunedì e guardare il film è stato abbastanza surreale. Non mi ricordavo cosa facevo in freestyle tra una coreografia e l’altra, ed è stato esilarante rivederlo e dire “Oh mio Dio ora ricordo di averlo fatto”.

Incredibile lavoro per tutti coloro che sono coinvolti… Dovreste essere molto orgogliosi di voi stessi. E grido ai miei agenti per avermi presentato per questo ruolo! Chi l’avrebbe mai detto!!

Nick Pauley ha anche espresso gratitudine verso il team del film, in particolare verso Reynolds e il regista Shawn Levy, per il loro supporto e entusiasmo che lo hanno motivato enormemente. Ha invitato tutti a vedere il film, lodando il lavoro di tutti i coinvolti e definendolo uno dei film più completi che abbia mai visto.