29 Luglio 2024

Deadpool & Wolverine

Un cameo tagliato in Deadpool & Wolverine

Deadpool & Wolverine hanno fatto il pieno di cameo famosi. Il nuovo capitolo del MCU, con protagonisti Ryan Reynolds e Hugh Jackman, ha decisamente entusiasmato gli appassionati del genere con una serie di special guest star d’eccezione.

Da questo momento in poi entreremo nello specifico di ciò che è accaduto nel film Marvel. Proprio per questo motivo se non hai ancora avuto modo di vedere la pellicola al cinema, ti consigliamo di non proseguire con la lettura.

Da Channing Tatum fino a Chris Evans (nei panni della Torcia Umana), da Jennifer Garner fino a Blake Lively nel ruolo di Lady Deadpool. Persino i due figli di Ryan Reynolds e Blake. Sono tanti i cameo speciali che hanno arricchito la pellicola e hanno fatto saltare sulla sedia i tanti presenti in sala. Ma a quanto pare c’è stato anche qualche partecipazione speciale che è stata tagliata dal montaggio finale.

La foto postata da Rob McElhenney con Hugh Jackman

L’attore Rob McElhenney ha infatti postato una foto dal set di Deadpool & Wolverine ironizzando, con un tono vagamente polemico, su quanto accaduto. “Ho viaggiato per 6 mila miglia per girare il mio cameo in Deadpool & Wolverine. Spero che vi sia piaciuto, perché il cinema in cui stavo guardando il film l’aveva erroneamente tagliato“, ha raccontato.

“Siccome so che il mio caro amico Ryan non mi farebbe mai una cosa del genere, non vedo l’ora di rivedere il film e il mio cameo oggi!“, ha concluso McElhenney. Qualche ora fa l’interprete ha postato anche una foto con Reynolds senza però entrare nel merito di quanto accaduto.

Fino ad adesso nessuno dei diretti interessati ha dato una spiegazione a quanto accaduto. Non sappiamo pertanto come mai il cameo dell’attore sia stato estromesso dal montaggio finale.