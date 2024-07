Cinema e Celebrity

29 Luglio 2024

Il successo di Deadpool & Wolverine

I numeri da urlo di Deadpool & Wolverine lanciano il Marvel Cinematic Universe verso uno storico traguardo! Il nuovo capitolo della saga cinematografica più remunerativa della storia vede protagonisti Ryan Reynolds e Hugh Jackman.

L’incontro tra i due supereroi è stato salutato con clamore e molto affetto dal pubblico. Il primo weekend dall’uscita ha permesso alla pellicola di diventare il sesto maggior esordio di sempre nella storia del mondo dei supereroi. Sono stati ben 438.3 i milioni di dollari incassati lo scorso fine settimana dal film.

Avanti alla coppia formata da Reynolds-Jackman ci sono soltanto due capitoli degli Avengers (Endgame e Infinity War), Spider-Man: No Way Home, Captain Marvel e il Multiverso della Follia di Doctor Strange.

Un risultato che ha permesso al MCU di superare globalmente il 30 miliardi di dollari di incasso! Si tratta della saga più remunerativa della storia del cinema, con numeri che sono stati raggiunti in appena 15 anni dal primo Iron Man.

Il successo di Deadpool & Wolverine segna anche un po’ un rilancio per l’universo Marvel dopo i recenti capitoli. Infatti se i 402 milioni di dollari incassati da Eternals e i 206 di The Marvels, tanto per citarne un paio, non possono di certo essere considerati dei successi per uno studio come quello della Disney, che investe in ogni progetto almeno 200 milioni di dollari.

Nel corso dell’ultimo Comic Con sono stati annunciati diversi progetti che potrebbero dare una sferzata (in positivo) al nuovo corso. Citiamo, ad esempio, il ritorno di Robert Downey Jr. nel MCU con un personaggio nuovo di zecca. L’attore sarà infatti Doctor Doom, il principale villain degli Avengers nel 2026.

Il prossimo anno invece torneranno i Fantastici 4 con un cast nuovo di zecca capitanato da Pedro Pascal. C’è poi molta attesa per i Thunderbolts e il nuovo Captain America: Brave New World, il primo senza Chris Evans.