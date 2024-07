News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 29 Luglio 2024

House of the Dragon

Una nuova teoria si sta facendo largo tra i fan di House of the Dragon: Aemond è in realtà uno degli Estranei?

La nuova teoria su House of the Dragon

Può una semplice inquadratura in House of the Dragon scatenare il via a una nuova teoria? Assolutamente sì. Ogni dettaglio nel prequel di Game of Thrones viene osservato con attenzione dai fan della serie perché potrebbe essere foriero di novità o particolari.

Il protagonista della congettura che sta facendo il giro del web nelle ultime ore è Aemond Targaryen. Il principe di Approdo del Re sta mostrando di che pasta è fatto nelle ultime puntate della seconda stagione. Dopo aver ucciso Rhaenys e aver ferito gravemente suo fratello Aegon nello scontro, Aemond ha conquistato il ruolo di reggente provocando non pochi malumori (soprattutto in Alicent).

Oggi vogliamo soffermarci su una scena in particolare che vede protagonista proprio il personaggio interpretato da Ewan Mitchell che, secondo alcuni fan, potrebbe collegarlo a uno degli Estranei. Se notate la foto qui in alto, capirete di cosa stiamo parlando.

Da un lato c’è Aemond e dall’altro uno degli White Walkers che abbiamo conosciuto nel corso delle 8 stagioni di Game of Thrones. Non vi sembrano molto simili? Secondo una teoria che sta rimbalzando sul web potrebbe esserci un collegamento tra i due personaggi (e quindi tra le due serie).

C’è da dire che, a parte una vaga somiglianza tra i due personaggi in questione, non ci sono altri grossi indizi a suffragio di questa teoria. I fan de Il trono di spade ricorderanno perfettamente che la nascita degli Estranei è stata spiegata nel corso di una puntata.

Essi furono creati dai Figli della Foresta per combattere i Primi Uomini. Le nuove creature però si ribellarono dal loro controllo e divennero una minaccia per qualsiasi essere vivente. Non sappiamo se l’intenzione dei creatori di House of the Dragon sia quella di collegare il mondo dei Targaryen a quello degli Estranei.

Qualche settimana fa vi abbiamo segnalato un’altra teoria che metteva in connessione Daemon con il Night King.