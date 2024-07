News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 9 Luglio 2024

House of the Dragon

I fan di House of the Dragon hanno elaborato una teoria secondo cui Daemon e il Night King di Game of Thrones sono la stessa persona

House of the Dragon, la teoria su Daemon

C’è una teoria che gira tra i fan di House of the Dragon e che coinvolge Daemon che forse farete fatica a leggere fino alla fine. Questa congettura collegherebbe il marito di Rhaenyra interpretato da Matt Smith a uno dei villain principali di Game of Thrones, vale a dire il Night King.

Il leader degli Estranei, il temibile esercito di non morti che ha seminato il panico nel corso della serie madre, potrebbe avere un legame proprio con il principe Targaryen. Sappiamo che prima di diventare il Re della Notte, questi era a sua volta un uomo. Tuttavia non ci è stata rivelata, nella serie tratta dai romanzi di George R. R. Martin, la sua provenienza esatta.

Nelle ultime settimane circola perciò un’ipotesi secondo cui potrebbe trattarsi proprio di Daemon. Il primo indizio sarebbe da ricercare nella somiglianza fisica tra i due. Su alcuni video che circolano su TikTok si sottolinea infatti che i due personaggi abbiano delle comuni caratteristiche fisiche.

In Game of Thrones si racconta che il Night King sia immune al fuoco. Una caratteristica che è comune a ogni Targaryen e, di conseguenza, anche a Daemon.

Inoltre nei libri da cui è ispirato House of the Dragon Daemon muore dopo un duro scontro con Aemond. Dopo aver pugnalato nell’occhio il nipote e averlo ucciso, il Principe cade. Il suo corpo non verrà mai ritrovato.

Questo mistero intorno al cadavere dell’uomo collegherebbe, secondo i fan, Daemon alla misteriosa nascita del Night King. Una teoria davvero assurda che però ci sentivamo di dovervi riportare.

Leggi anche: Chace Crawford rivela per quale scena avrebbe potuto non accettare il ruolo in The Boys

Intanto la seconda stagione di House of the Dragon è entrata nel vivo. Durante il suo momentaneo esilio da Dragonstone, Daemon ha conquistato Harrenhal e sta preparando un esercito che possa scendere in campo al fianco di Rhaenyra nella battaglia finale contro i Verdi di Aegon II.