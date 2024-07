News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 9 Luglio 2024

The Boys

Chace Crawford ha rivelato che c’è una scena di The Boys che avrebbe potuto mettere in discussione il suo ruolo nella serie

Le parole di Chace Crawford

Una scena che abbiamo visto in The Boys avrebbe potuto mettere in discussione la presenza di Chace Crawford nella serie. Lo show di Prime Video è entrato nel vivo della sua quarta stagione. Il prossimo 11 luglio andrà in onda il settimo episodio, il penultimo prima del season finale.

Anche in questo ciclo di episodi gli sceneggiatori hanno premuto il piede sull’acceleratore. Non sono mancate scene splatter, al limite del cringe e momenti esilaranti che ci hanno fatto sorridere ma anche inorridire. D’altronde è proprio questa la cifra di The Boys che, stagione dopo stagione, mostra tutta la sua forza.

Tra i protagonisti della serie sin dalla prima puntata c’è anche Crawford. L’ex attore di Gossip Girl veste i panni di Abisso, uno dei Super protagonista di una delle storyline più assurde che siano mai state raccontate.

Ci riferiamo al momento in cui il sup personaggio ha una storia (e un rapporto sessuale) con un polipo. Abisso è infatti un supereroe che lega il suo potere al mondo dei mari e dell’acqua. In un’intervista rilasciata di recente da Chace, riportata da The Tab, l’attore ha confessato che avrebbe messo in discussione la sua presenza nella serie se avesse scoperto prima l’esistenza della scena in questione.

“Ora è così divertente e brillante, ma quando è successo, ho pensato: ‘Oh Dio, come funzionerà?’ – ha spiegato Chace Crawford – Poi sono passate 24 ore dal primo giorno in cui dovevo girare e ho quasi avuto un attacco di panico“.

“Ho chiamato Kripke (lo showrunner, ndr) ed è davvero fantastico. Ha un milione di cose da fare, ma la sua porta è sempre aperta. Ero preoccupato per la scena. Mi chiedevo: ‘Come faremo? Quali saranno le angolazioni? Quanto devo essere nudo?’. Ha cambiato un’inquadratura per me. Ed è stato fantastico“, ha concluso.

Proprio Eric Kripke ha raccontato qualche giorno fa che Amazon gli ha chiesto di non inserire più scene che raffigurino momenti di sesso tra persone e animali.