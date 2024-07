News e anticipazioni

Bridgerton 4, Lord Debling torna?

E se Lord Debling tornasse in Bridgerton 4? Questa è un’ipotesi che potrebbe non essere esclusa completamente dalle varie opzioni a disposizione della produzione della serie.

Ora che il cammino della terza stagione è ufficialmente terminato, si pensa al prossimo capitolo. Le riprese dovrebbero iniziare il prossimo settembre mentre non è ancora stato definito ufficialmente quale dei fratelli Bridgerton assumerà il ruolo di protagonista centrale.

Nell’attesa di scoprirlo si inizia pian piano a formare il cast che andrà a comporre e a dar vita alle nuove puntate. E tra le possibili ipotesi messe sul campo c’è anche quella di un ritorno di Debling. Abbiamo conosciuto il lord durante la terza stagione.

Egli è stato, per la prima metà, uno dei corteggiatori che ha tentato di conquistare Penelope prima che Colin capisse i suoi reali sentimenti per l’amica. Lord Debling è riuscito, in poche puntate, a catturare l’attenzione del pubblico ed è finito al centro di un’importante teoria.

Secondo alcuni infatti sarà proprio lui a far capitolare Eloise. Nei libri di Julia Quinn da cui Bridgerton prende ispirazione la dama si sposa Sir Phillip Crane, che nella serie ha invece già sposato Marina Thompson. Che sia proprio Debling il nome scelto per la più emancipata di casa Bridgerton? Non è ancora dato saperlo.

Intanto però Sam Phillips, l’attore che interpreta Debling, ha parlato di un suo possibile ritorno in Bridgerton 4 con Express. “So solo che c’è la possibilità che Debling torni in futuro – ha spiegato l’interprete – E questo è tutto ciò che dirò a questo punto… non posso dare altro che questo“.

“Si è aperto un mondo di opportunità per tutti questi personaggi e per Lord Debling, che è stato creato appositamente per questa serie“, ha invece aggiunto una voce vicina a Shondaland, la casa di produzione di Shonda Rhimes dietro al successo di Bridgerton.