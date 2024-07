Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Un Posto al Sole

Anticipazioni Un posto al sole di martedì 9 luglio 2024, cosa succede nella puntata? Tutte le novità sulla trama dell’episodio.

Nuova puntata della soap Un posto al sole in arrivo: l’appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni dell’appuntamento del 9 luglio 2024.

Nella puntata precedente, la crisi sentimentale di Guido è ormai evidente e Mariella soffre in silenzio sperando che le cose tornino alla normalità. Claudia, intanto, deve fare i conti con la paura del fallimento e del tempo che passa e questo la rende estremamente fragile. Manuela deve gestire la difficile convivenza con Micaela, che nel tentativo di ravvivare il rapporto con Samuel ha preso una deriva decisamente trasgressiva, ma una bella notizia spazzerà il nervosismo della gemella. Rossella si chiede chi sarà a prendere il posto di Luca come primario del reparto.

Proseguiamo finalmente con le anticipazioni della puntata di Un posto al Sole del 9 luglio 2024. Ecco cosa accade nell’episodio in arrivo, Lucia chiede a Eugenio di far fare un salto di qualità al loro rapporto. Viola è sempre più scossa per i rischi professionali che corre Damiano. Claudia continua ad approfittare di Guido per rafforzare la propria autostima e Mariella, che ormai ha capito quanto il marito sia coinvolto dalla donna, si sente sempre più sola e avvilita. Deluso nelle proprie aspettative verso il lavoro, Riccardo confida a Rossella le proprie difficoltà scatenando i suoi sensi di colpa.

Streaming Un posto al Sole RaiPlay

Su RaiPlay potete vedere Un posto al sole in streaming, sia in diretta che in replica on demand. Basterà accedere alla piattaforma intorno alle 20.50 per la diretta streaming, e dopo la messa in onda – a qualsiasi orario.