Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 9 Luglio 2024

Un Posto al Sole

Anticipazioni Un posto al sole di mercoledì 10 luglio 2024, cosa succede nella puntata? Tutte le novità sulla trama dell’episodio.

Anticipazioni Un posto al sole mercoledì 10 luglio 2024

Nuova puntata della soap Un posto al sole in arrivo: l’appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni dell’appuntamento del 10 luglio 2024.

Nella puntata precedente, Lucia chiede a Eugenio di far fare un salto di qualità al loro rapporto. Viola è sempre più scossa per i rischi professionali che corre Damiano. Claudia continua ad approfittare di Guido per rafforzare la propria autostima e Mariella, che ormai ha capito quanto il marito sia coinvolto dalla donna, si sente sempre più sola e avvilita. Deluso nelle proprie aspettative verso il lavoro, Riccardo confida a Rossella le proprie difficoltà scatenando i suoi sensi di colpa.

Leggi anche le anticipazioni della settimana

Trama puntata mercoledì 10 luglio 2024

Proseguiamo finalmente con le anticipazioni della puntata di Un posto al Sole del 10 luglio 2024. Ecco cosa accade nell’episodio in arrivo, Marina cerca invano di far riavvicinare Roberto e Filippo, Diego si impegna per regalare a Ida un po’ di conforto. Viola deve affrontare i timori legati al lavoro di Damiano, Eugenio organizza un incontro con Antonio e Lucia.

Queste sono le anticipazioni della puntata di mercoledì 10 luglio 2024 di Un posto al sole.

Leggi anche: le anticipazioni della prossima puntata

Streaming Un posto al Sole RaiPlay

Su RaiPlay potete vedere Un posto al sole in streaming, sia in diretta che in replica on demand. Basterà accedere alla piattaforma intorno alle 20.50 per la diretta streaming, e dopo la messa in onda – a qualsiasi orario.