The Boys, il creatore ha rivelato l’unica cosa che Amazon gli ha chiesto di non fare

News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 8 Luglio 2024

The Boys

Eric Kripke, il creatore di The Boys, ha rivelato qual è stata l’unica cosa che Amazon gli ha chiesto di non fare

The Boys, cosa è stato vietato

Anche questa estate The Boys si conferma la serie più irriverente e senza filtri della televisione. Lo scorso 13 giugno ha debuttato su Prime Video la quarta stagione dello show che vede contrapposti i Super, un gruppo di supereroi capitanati dal terribile Homelander, e i Boys fondati da Butcher.

La quarta stagione è entrata nel vivo e, a due episodi dal season finale, si gettano le basi per numerosi colpi di scena. La scoperta di un virus che è in grado di eliminare completamente non soltanto Homelander ma tutti i Super potrebbe finire nelle mani di Butcher, che sta combattendo con il suo subconscio più profondo per capire se e come utilizzare quest’arma.

Nell’attesa di scoprire cosa accadrà nell’ultima puntata, in programma il prossimo 18 luglio, il creatore dello show Eric Kripke ha rilasciato una lunga intervista a UNILAD. Nel corso di questo incontro Kripke ha rivelato che Amazon gli ha dato una libertà estrema nella scrittura delle puntate e delle varie stagioni. C’è stato però soltanto un limite che, nel corso degli anni, la piattaforma di streaming ha posto alla sua creatività.

“Devo dire che sono stati davvero fantastici. Sai, anche quando prendiamo le distanze da Amazon, sono molto aperti e ci danno un’incredibile libertà“, ha rivelato.

“In questa stagione hanno fatto una richiesta molto rispettosa di non avere polipi che scop*no. Perché, a quanto pare, gli standard, sai, i contenuti e gli standard, hanno alcune regole della FCC contro la bestialità“, ha spiegato Kripke.

I fan di The Boys ricorderanno senz’altro la scena della passata stagione in cui The Deep (interpretato da Chace Crawford) aveva un rapporto sessuale proprio con un polpo. Una scena che, a quanto pare, ha attratto qualche critica da alcune associazioni animaliste.

Un momento di cui, in tutta onestà, possiamo benissimo fare a meno anche nel corso della nuova stagione.