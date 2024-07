News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 8 Luglio 2024

Mare Fuori

Una tiktoker sul set di Mare Fuori 5

C’è anche una tiktoker sul set di Mare Fuori 5. Le riprese della quinta stagione della serie di Rai Due sono ufficialmente iniziate da ormai qualche settimana. Il nuovo ciclo di episodi può essere considerato a tutti gli effetti un vero e proprio reboot, visto che assisteremo all’ingresso di diversi nuovi personaggi.

Un cambio di cast importante in cui diremo addio a personaggi molto amati dal pubblico, come Carmine ed Edoardo. Il primo, interpretato da Massimiliano Caiazzo, ha lasciato Napoli al termine della passata stagione dopo il mancato matrimonio con Rosa. Carmine ha scelto di vivere una vita libera lontana dalla sua famiglia ma ha dovuto fare a meno della presenza della sua amata.

Un finale di stagione decisamente più drammatico per Edoardo. Mentre cercava di accaparrarsi il tesoro dei Ricci, il ragazzo è stato colpito alle spalle e chiuso all’interno di una cripta. Secondo le prime indiscrezioni, Conte morirà in seguito alle gravi ferite riportate.

Per due personaggi che escono di scena molte (tante) new entry. Ci saranno ben sei nuovi detenuti che entreranno nell’IPM di Napoli e che rianimeranno le nuove puntate che, per la prima volta, saranno dirette da Ludovico Di Martino.

In queste ore tra i volti nuovi di zecca che hanno fatto la propria comparsa sul set di Mare Fuori 5 c’è anche una tiktoker. Si tratta di Letizia Pone, una creator che conta quasi 600mila follower su TikTok e più di 250mila su Instagram. Quest’ultima ha pubblicato un video mentre cammina nel cortile della base della Marina Militare di Napoli che da anni ospita il set della serie.

Ma quale sarà il suo ruolo? Non è ancora dato saperlo. Ricordiamo che durante la quarta stagione un altro tiktoker, Carmine Guadagno, aveva avuto un cameo all’interno della serie.