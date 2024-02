News e anticipazioni

Vi siete accorti del cameo di un famoso tiktoker in Mare Fuori 4? Le prime sei puntate della nuova stagione della serie prodotta da Picomedia sono da poco uscite sul catalogo di RaiPlay. Un nuovo ciclo di episodi carico di colpi di scena, che già dai primi episodi ci regala una serie di emozioni al cardiopalmo.

Morti, ritorni e nuovi ingressi rendono lo show ancora più entusiasmante. I social sono già invasi da foto e video estratti dalle puntate in questione. Ora la sveglia dei fan è fissata per il prossimo 14 febbraio, quando sulla piattaforma di streaming approderanno i restanti 6 episodi.

Chi ha avuto modo di guardare già la prima parte della nuova stagione si sarà senza dubbio accorto di un cameo speciale presente durante la quinta puntata. Si tratta del tiktoker Carmine Guadagno, che conta più di un milione e 300mila follower sul social cinese.

Carmine Guadagno in Mare Fuori 4

Quest’ultimo ha raggiunto la popolarità sul web proprio grazie alla serie di Rai Due. Carmine ha infatti commentato più volte, in tono ironico e divertente, le gesta dei detenuti di Mare Fuori. Lo scorso anno fu invitato dalla produzione e dal regista Ivan Silvestrini sul set della quarta stagione.

Qui ha registrato un cameo, che abbiamo visto durante il quinto episodio. Nella scena in questione ci sono Crazy J e Cardiotrap che parlano dei loro attriti dovuti al furto della canzone che la prima ha fatto ai danni dell’altro.

Gianni spiega a Giulia che ha deciso di non portare rancore per l’accaduto al fine di andare avanti. Durante questo momento in Mare Fuori 4 appare un fruttivendolo all’interno dell’IPM che canta Origami all’alba, la canzone della discordia.

In molti hanno riconosciuto quel ragazzo che guida il furgoncino, che ha il volto e il nome di Carmine Guadagno. Un gesto di affetto e di riconoscenza da parte del regista nei confronti di un creator che ha “divulgato” a suo modo la serie sul web.