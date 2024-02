Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 1 Febbraio 2024

Un Posto al Sole

Anticipazioni Un posto al sole di venerdì 2 febbraio 2024

Anticipazioni Un posto al sole venerdì 2 febbraio 2024

Nuova puntata della soap Un posto al sole in arrivo: l'appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì.

Nunzio, in procinto di tornare a casa, avrà modo di riflettere sulle sue recenti vicissitudini sentimentali, realizzando con amarezza la sua condizione di solitudine. La rassegnazione però potrebbe portarlo a guardare dentro il proprio cuore e a compiere un colpo di testa. A Milano per il congresso medico, Riccardo si imbatterà inaspettatamente in una sua vecchia conoscenza.

Trama puntata venerdì 2 febbraio 2024

Scopriamo le anticipazioni della puntata di Un posto al Sole del 2 febbraio 2024! Nunzio sta per tornare a casa dall’ospedale e si sofferma a pensare alla sua situazione sentimentale, realizzando che si trova essenzialmente solo. Guardandosi dentro tuttavia capisce una verità che ha cercato di mettere a tacere, e ascoltando il proprio cuore prende una decisione di petto. Nel frattempo a Milano per un congresso medico, Riccardo incontra una sua vecchia conoscenza.

Queste sono le anticipazioni della puntata di venerdì 2 febbraio 2024 di Un posto al sole.

