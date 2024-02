Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 1 Febbraio 2024

Dreams and Realities

News e trama Dreams and Realities di venerdì 2 febbraio 2024, cosa succede nella puntata? Tutte le novità sulle anticipazioni dell’episodio.

Pronti per una nuova puntata della soap Dreams and Realities: l’appuntamento è sempre su Mediaset Infinity dove gli episodi escono regolarmente dal lunedì al venerdì. Ecco le news e la trama della puntata del 2 febbraio 2024.

Nell’episodio precedente, di giovedì 1 febbraio, è il giorno delle nozze di Setenay, minato però da problemi fin dai primi momenti della preparazione. Nel salone di bellezza, le parenti delle famiglie degli sposi monopolizzano parrucchiere e truccatrice, creando caos e ritardi.

Solo l’intervento deciso di Melike permette a Setenay di essere pronta in tempo per il grande giorno.

Ma non finisce qui…

Trama puntata venerdì 2 febbraio 2024

Scopriamo le altre anticipazioni e le news della puntata di Dreams and Realities del venerdì 2 febbraio 2024!

Nel prossimo episodio della prima stagione di Dreams and Realities, nonostante le conclusioni del rapporto di autopsia indichino il suicidio di Meryem, Gunes si rifiuta di accettarlo.

Torturata dal senso di colpa per non aver creduto all’amica quando negava una relazione con il capo defunto, Gunes conduce un’indagine privata nella casa di Meryem. Tuttavia, la sua ricerca si rivela infruttuosa, perché non riesce a trovare prove che possano cambiare il verdetto.

Questo è ciò che sappiamo sulla trama della puntata di venerdì 2 febbraio 2024 di Dreams and Realities.

Streaming Dreams and Realities Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity potete vedere Dreams and Realities in streaming, ogni giorno della settimana, dal lunedì al venerdì. Basterà accedere alla piattaforma per guardare online ogni nuova puntata della soap opera in esclusiva.