Il Paradiso delle Signore anticipazioni 2 febbraio 2024

Niccolo Maggesi | 1 Febbraio 2024

Il Paradiso delle Signore

Tutto sulla puntata di Il Paradiso delle Signore che andrà in onda venerdì 2 febbraio 2024 nel pomeriggio di Rai 1: ecco infatti le anticipazioni alla soap Rai più seguita.

Fino ad ora abbiamo visto Matteo alle prese con la madre Silvana, la cui salute continua ad aggravarsi, Marta prendersi a cuore il progetto di inaugurare una casa famiglia, e Agata lottare contro il padre per indossare una minigonna. Cos’altro ci aspetta nella settimana della serie dal 29 gennaio al 2 febbraio?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 2 febbraio 2024

Dalla trama della puntata di Il Paradiso delle Signore prevista il 2 febbraio 2024 sappiamo che Matteo ha informato Marcello della situazione di sua madre Silvana, che andrebbe operata per avere salva la vita. Matteo ha chiesto al fratellastro di aiutarlo a racimolare il danaro necessario a sostenere l’operazione, e Marcello gli promette che ci proverà.

Ciononostante il dottor Alpi, che ha in cura Silvana, sta per rivelare a Matteo che la salute della donna è in più grave pericolo di quanto inizialmente i medici potessero pensare. Il ragazzo, nel frattempo, ha modo di confidarsi con Maria alla quale, entusiasta, racconta dello slancio di Matteo per aiutarlo.

Frattanto Marta si è fatta venire in mente un’idea interessante che potrebbe risolvere ogni ostacolo all’apertura della casa-famiglia, compreso affrontare la Belloni…

A casa Puglisi invece Agata può finalmente comperarsi la minigonna per la quale ha tanto discusso con il padre, e di questo deve ringraziare Roberto, che ha saputo persuadere Ciro avendo fatto leva sulla compassione.

Per quanto riguarda invece Salvatore e Delia, la coppia ha deciso di prendere parte alle selezioni della gara di ballo.

Infine, sempre stando alle anticipazioni di Il Paradiso delle Signore del 2 febbraio 2024, Marta comincia ad attirare per la prima volta le gelosie di Matilde…

