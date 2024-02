Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 1 Febbraio 2024

Terra amara

Continua come di consueto l’appuntamento con la soap Mediaset di punta al pomeriggio, sempre intorno alle 14.05. Terra Amara torna infatti venerdì 2 febbraio 2024 con le seguenti anticipazioni.

Anticipazioni Terra Amara venerdì 2 febbraio 2024

Dalla trama della puntata di Terra Amara del 2 febbraio 2024 veniamo a sapere che, Sermin, già agitata per il ritardo della famiglia dello sposo, si trova a fronteggiare una crescente tensione all’interno della casa, che sfocia in una lite furibonda con Betul.

La situazione diventa insostenibile, e le emozioni prendono il sopravvento su tutti. Tuttavia, alla fine, Cetin esce di casa per trovare Fikret e riportare la calma. Lo riesce a rintracciare e lo persuade ad affrontare le sue responsabilità, con l’obiettivo di ristabilire un minimo di equilibrio.

Cetin infatti riesce a convincerlo ad assumersi le sue responsabilità e sposare Betul, nonostante sia in realtà innamorato di Zuleyha.

Il prossimo appuntamento è fissato a sabato 3 febbraio 2024, quando Terra Amara andrà in onda sempre alle 14.05 con una super puntata, che durerà fino alle 16.30. Non ci sarà invece l’episodio della domenica in prima serata, dato che Canale 5 trasmetterà Lo show dei record.

Streaming Terra Amara Mediaset Infinity

Rivedi la puntata di venerdì 2 febbraio 2024 di Terra Amara in streaming su Mediaset Infinity. Puoi farlo appena la puntata della soap Mediaset sarà andata in onda su Canale 5, perché la rete la archivia in versione on demand sul sito ufficiale o sull’App di Mediaset Infinity, alla scheda del programma.

Per accedere a Mediaset Infinity è indispensabile aver compiuto almeno 16 anni ed essersi registrati al servizio gratuito.