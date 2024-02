Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 1 Febbraio 2024

La quinta puntata di Doc – Nelle Tue Mani 3 salta l’appuntamento di giovedì 8 febbraio: ecco perché non va in onda la fiction

Doc 3 salta l’appuntamento di giovedì 8 febbraio

Questa sera Rai 1 accoglie una nuova puntata di Doc – Nelle Tue Mani 3, la quarta. Normalmente ci aspetteremmo la seguente per il prossimo giovedì, l’8 febbraio, ma questa volta non sarà così.

Molti di voi, probabilmente, ci avevano già pensato, oppure se ne sono resi conto solo adesso, ma la ragione di questo piccolo cambio di programmazione è sotto gli occhi di tutti.

La prossima settimana, infatti, a partire da martedì 6 febbraio, prende il via il Festival di Sanremo. L’amatissima kermesse non solo va in onda su Rai 1, ma occupa ben cinque serate, da oltre 20 anni ormai.

Per forza di cose, quindi, la programmazione abituale del primo canale subisce uno stop. Il tutto riprenderà secondo il solito schema dalla settimana successiva.

In occasione del Festival, tutto si ferma. L’evento musicale diventa l’unico protagonista. Numerose trasmissioni dedicano un focus alle vicende che circondano la kermesse, che anche sui social attira l’attenzione degli utenti.

È per questa ragione, dunque, che la quinta puntata di Doc – Nelle Tue Mani 3 non andrà in onda giovedì 8 febbraio, bensì il 15 febbraio.

Con quell’appuntamento, la terza stagione della fiction con Luca Argentero si addentrerà nella seconda metà. Le puntate, infatti, sono in tutto otto, per un totale di sedici episodi, esattamente come per i capitoli precedenti.

In conclusione, vi lasciamo QUI proprio le anticipazioni sulla quinta puntata di Doc – Nelle Tue Mani 3 che, ancora una volta, ribadiamo non andrà in onda il prossimo giovedì, ma il 15.