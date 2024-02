Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 1 Febbraio 2024

Doc Nelle Tue Mani Fiction Rai

Giovedì 15 febbraio 2024 (e non 8 il cui appuntamento salta) su Rai 1 alle 21.30 va in onda la quinta puntata della stagione 3 della fiction Doc – Nelle Tue Mani: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della quinta puntata di Doc – Nelle Tue Mani 3, in onda il 15 febbraio 2024, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Le sedute di terapia con Enrico sembrano avere degli improvvisi effetti collaterali su Doc. Quest’ultimo, inoltre, vede messa in discussione la sua capacità di occuparsi dei pazienti.

Se Agnese coglie la palla al balzo per stroncare la sua ricerca sul passato, Giulia è convinta che Andrea non debba demordere. In tutto ciò, la dottoressa trova nuovamente ricoverato il fratello Fabio.

In seguito, Doc capisce finalmente come rintracciare la donna che sta cercando, ma deve prima trovare il coraggio per farlo.

Nel frattempo, in reparto, Riccardo si trova ad affrontare il caso di un indisciplinato personal trainer, mentre Damiano deve fare i conti con il ricovero di una modella, che scopre essere la fidanzata di suo fratello Samuele.

Non avendo rapporti con lui da anni, questo caso rischia di riportare alla luce antichi rancori familiari.

Anticipazioni sulla quinta puntata di Doc Nelle Tue Mani 3 del 15 febbraio

Stando alle anticipazioni sulla trama della quinta puntata, nel corso dell’episodio 9 di Doc – Nelle Tue Mani 3, intitolato Evitarsi, la paura di scoprire il terribile segreto che si annida nei suoi ricordi è troppo forte per Doc.

Questo rifiuto della verità, però, lo spinge ad allontanarsi dal suo reparto, con gran sorpresa di Giulia. Quest’ultima deve fare i conti con una paziente che, proprio come Andrea, sembra nascondere qualcosa nel suo passato.

Nel frattempo, Enrico deve fronteggiare i continui assalti di Barbara, l’assistente di Doc, che forse nascondono più di una semplice infatuazione.

Nell’episodio 10, intitolato Il Fattore Umano, Doc e la sua squadra entrano in competizione con un’intelligenza artificiale: devono trovare la diagnosi corretta per una paziente prima che a farlo sia un computer.

A Martina viene invece affidato un caso che la costringe a fare i conti con la propria coscienza, mentre Agnese viene messa davanti a una terribile decisione per proteggere il segreto nel passato di Andrea.

Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla quinta puntata di Doc – Nelle Tue Mani 3, in onda 15 febbraio 2024.

Dove vedere in streaming la quinta puntata di Doc Nelle Tue Mani 3

Essendo una fiction di Rai 1, gli interessati hanno la possibilità di vedere Doc – Nelle Tue Mani anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo troviamo le prime due stagioni e piano piano viene caricata anche la terza.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Settimanalmente, dopo il passaggio in TV, tutte le puntate di Doc – Nelle Tue Mani 3 vengono rese disponibili in streaming all’interno del catalogo della piattaforma.