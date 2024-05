Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 29 Aprile 2024

Everywhere I go

Le anticipazioni di Everywhere I go del 30 aprile

News e trama Everywhere I go di martedì 30 aprile 2024, cosa succede nella puntata della serie turca su Mediaset Infinity? Tutte le novità sulle anticipazioni dell’episodio.

News Everywhere I go martedì 30 aprile 2024

Pronti per una nuova puntata della soap Everywhere I go: l’appuntamento, come per Dreams and Realities e My Home My Destiny, è sempre su Mediaset Infinity dove gli episodi escono regolarmente dal lunedì al venerdì. Ecco le news e la trama della puntata di martedì 30 aprile 2024.

Dove eravamo rimasti? Nella puntata in onda lunedì 29 aprile, Demir nota l’ennesimo pacchetto regalo sulla scrivania di Selin da parte dell’ammiratore segreto. Così chiede ad Azmiye la lista completa delle consegne effettuate alla Artemim. Intanto Azmiye va nel panico e avverte le altre ragazze della situazione che rivelerebbe il loro piano. Leyla e Firuze decidono di invitare a cena Selin e Demir.

Leggi anche: le anticipazioni della settimana

Trama puntata martedì 30 aprile 2024

Scopriamo le altre anticipazioni e le news della puntata di Everywhere I go – Coincidenze d’amore di martedì 30 aprile 2024!

Nel nuovo episodio dell’unica stagione di Everywhere I go – Coincidenze d’amore, dopo una cena animata con Leyla e Firuze, Selin e Demir, ancora carichi di energia, danzano un valzer improvvisato in mezzo alla strada mentre tornano a casa. Appena varcano la soglia dell’abitazione, il cellulare di Selin squilla insistente: un cliente chiede di incontrarla urgentemente nel suo albergo per discutere gli ultimi dettagli di un importante progetto. Demir, sentendo pizzicare la gelosia, decide di accompagnarla, anche se non è del tutto convinto.

L’uomo, in realtà, ha predisposto la sua miglior camera d’albergo, sperando che Selin possa cedere alle sue avances. Tuttavia, l’incontro si rivela deludente per entrambi: Selin se ne andrà visibilmente scossa, mentre Demir si troverà ad affrontare un mix di emozioni. Intanto, Ferruh, sempre attento alle dinamiche intorno a sé, rivela a Burak di aver individuato l’ex fidanzata di Demir, Eylul.

Questo è ciò che sappiamo sulla trama della puntata di martedì 30 aprile 2024 di Everywhere I go – Coincidenze d’amore.

Leggi anche: le anticipazioni della prossima puntata

Streaming Everywhere I go Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity potete vedere Everywhere I go – Coincidenze d’amore in streaming, ogni giorno della settimana, dal lunedì al venerdì. Basterà accedere alla piattaforma per guardare online ogni nuova puntata della soap opera in esclusiva.