Leila Sirianni | 6 Maggio 2024

Fiction Rai Il Clandestino

Lunedì 6 maggio 2024 su Rai 1 alle 21.30 va in onda la quarta puntata della nuova fiction Il Clandestino con Edoardo Leo: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della quarta puntata de Il Clandestino, in onda il 6 maggio 2024, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Travaglia viene interpellato da due bambine rom. Le piccole chiedono il suo aiuto per dimostrare l’innocenza del fratello maggiore di fronte al Kris, il tribunale del loro campo, che lo accusa di non aver soccorso un amico ferito a morte durante un furto.

Il giovane Santiago è ricercato dalla Polizia: fa parte di una gang latina e ha preso parte alla rissa in cui un ragazzo è stato gravemente ferito.

Travaglia, mentre porta avanti la sua relazione clandestina con Carolina, viene assunto dai genitori del giovane per trovarlo prima che lo facciano le forze dell’ordine.

Anticipazioni sulla quarta puntata de Il Clandestino del 6 maggio

Stando alle anticipazioni sulla trama della quarta puntata, nell’episodio 7 de Il Clandestino, intitolato La ragazza scomparsa, un uomo è in cerca della fidanzata.

Travaglia indaga nell’università in cui la ragazza lavorava, svelando un’inaspettata verità. Intanto la storia tra Luca e Carolina prosegue.

Nell’episodio 8, intitolato Il cielo sopra Lambrate, Travaglia e Palitha sono sulle tracce di un muratore scomparso.

Si infiltrano in uno dei tanti cantieri di Milano per capire meglio. Intanto la storia tra Luca e Carolina esce allo scoperto.

Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla quarta puntata de Il Clandestino, in onda il 6 maggio 2024.

Dove vedere in streaming la quarta puntata de Il Clandestino

Essendo una fiction di Rai 1, gli interessati hanno la possibilità di vedere Il Clandestino anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo, in seguito alla messa in onda troveremo il titolo.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere agli episodi, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Dopo il passaggio in TV, tutte le puntate de Il Clandestino vengono rese disponibile in streaming all’interno del catalogo della piattaforma. Eccezionalmente, la prima è stata messa online prima della messa in onda.