Stefano D Onofrio | 21 Dicembre 2023

Arriva in Italia una nuova serie turca! Si intitola Dreams and Realities e vede tra i protagonisti Ozge Gurel (Bitter Sweet e Cherry Season)

Dreams and Realities arriva in Italia

Le serie turche sono ormai diventate un vero e proprio punto di forza del daytime di Canale 5. Non ci sorprende pertanto che Mediaset abbia deciso di continuare a puntare su questi prodotti che, praticamente a costo 0, garantiscono ottimi ascolti e tanta passione del pubblico.

Uno degli ultimi casi è rappresentato da Terra amara. La soap opera rappresenta l’esempio più evidente di ciò che dicevamo poc’anzi. Ogni giorno sono circa 3 milioni gli italiani che seguono con passione le avventure dei protagonisti della serie. Un successo su cui hanno deciso di puntare anche altri programmi del gruppo Mediaset, come ad esempio Verissimo.

Praticamente ogni settimana infatti Silvia Toffanin ospita gli attori della soap, chiedendo loro qualcosa di più sui loro personaggi e sulla loro vita privata. Alla lista si aggiunge un nuovo show dal titolo Dreams and Realities.

Protagonista assoluta di questa nuova serie turca, che nella terra d’origine è uscita nel 2022, è Ozge Gurel. Un nome che gli appassionati del genere ricorderanno senz’altro. Ozge è stata protagonista di serie molto apprezzate in Italia come Bitter Sweet e Mr. Wrong e, in entrambi i casi, ha lavorato al fianco di Can Yaman.

La Gurel è stata la protagonista di un’altra serie molto amata dal pubblico italiano. Lo show in questione si intitolava Cherry Season. Proprio sul set di questa serie l’attrice ha conosciuto Serkan Çayoğlu, che è poi diventata suo marito.

Proprio di recente la coppia ha festeggiato il primo anniversario di nozze, con un romantico post su Instagram. Ma torniamo a parlare di Dreams and Realities. Al centro della trama di questo nuovo show troviamo cinque donne con i loro cinque sogni da realizzare. Il loro mondo però sarà sconvolto da un omicidio, che cambierà per sempre la traiettoria della loro vita.

La nuova serie non arriverà su una delle reti Mediaset ma sul portale di streaming Mediaset Infinity. L’appuntamento è previsto per il prossimo 29 gennaio.