Martina Pedretti | 8 Luglio 2024

The Boys

Forse non lo sapevate ma gli attori di The Boys Jack Quaid e Claudia Doumit stanno insieme: Hughie e la Neuman sono una coppia nella vita

Jack Quaid e Claudia Doumit di The Boys sono una coppia

Su Amazon Prime Video stanno uscendo gli episodi dell’irriverente quarta stagione di The Boys, e i fan sono entusiasti dell’avvincente e scandalosa storia che racconta. Forse però non tutti sanno che due attori della serie stanno insieme nella vita reale! Stiamo parlando di Jack Quaid e Claudia Doumit.

Jack Quaid, figlio di Meg Ryan e Dennis Quaid, ha fatto molta strada dal suo primo ruolo sullo schermo in Hunger Games del 2012. In The Boys interpreta Hughie, che per molti versi possiamo descrivere come il protagonista della serie.

Invece Claudia Doumit si è presentata nel ruolo di un’antagonista piuttosto terrificante nella serie, che però nasconde una dualità che sicuramente ci saprà sorprendere nei prossimi episodi. L’attrice interpreta Victoria Neuman, che in questa quarta stagione sta avendo un ruolo determinante.

Jack Quaid e Claudia Dormit si siano conosciuti quando l’attrice ha fatto il suo ingresso nella seconda stagione (girata nel 2019), è stato solo nel 2022 che i due hanno iniziato la loro relazione.

The Daily Mail ai tempi paparazzò la coppia che si teneva per mano nella città natale di Claudia Dormit, Sydney, e sembra che siano insieme da allora. Hanno però fatto il loro debutto ufficiale sul red carpet come coppia a marzo 2024, quando hanno sfilato insieme agli Academy Awards.

È raro vedere la coppia postare foto insieme sui social, ma ci sono un paio di scatti adorabili sulle rispettive pagine Instagram, in particolare quando i due si sono fatti gli auguri di buon compleanno. In entrambi i casi, Jack Quaid e Claudia Dormit si sono riferiti l’un l’altro come “l’unico e solo“.

In The Boys, Hughie lavora per un periodo per Victoria, e tra i due si instaura un rapporto di sincera amicizia. Questa però collassa quando il ragazzo scopre che la deputata nasconde di essere una Super con poteri devastanti.

Gli episodi di The Boys 4 escono ogni giovedì su Prime Video. La serie tornerà con una quinta stagione, che sarà anche l’ultima, e anche con la stagione 2 dello spin-off Gen V.