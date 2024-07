Cinema e Celebrity

Leila Sirianni | 8 Luglio 2024

inside out

L’ultimo successo targato Pixar, Inside Out 2, ha raggiunto la quinta posizione nella classifica dei film d’animazione dall’incasso più alto

Inside Out 2 ha raggiunto il quinto posto nella classifica dei film d’animazione dall’incasso maggiore

Inside Out 2 è veramente inarrestabile: l’ultimo successo della Pixar continua la sua corsa nei cinema, scalando la classifica dei film d’animazione con il maggiore incasso.

Dopo quest’ultimo weekend, stando a quanto riportato da Variety, il lungometraggio ha raggiunto un altro importante traguardo, guadagnando 78,3 milioni di dollari in 45 mercati principali, 4,26 dei quali dall’Italia (3.929.150€).

Con i suoi 1,22 miliardi nel mondo, il sequel sulle emozioni è riuscito a scalzare Minions dalla sua quinta posizione ed ora punta dritto a Gli Incredibili 2 e alla possibilità di diventare il film Pixar dall’incasso più alto di tutti i tempi. Segue Frozen, meta ancora possibile, con i suoi 1,29 miliardi di dollari.

Ma non è solo a livello globale che Inside Out 2 sta sbancando. In Italia, con l’ultimo weekend, ha raggiunto i 37.318.700 milioni di euro, superando il record stagionale di C’è ancora domani di Paola Cortellesi (36.737.100).

Nel nostra Paese ormai sta inseguendo il live action de Il Re Leone, dal quale lo separano neanche 200 mila euro. Qualora dovesse battere quest’ultimo film, Inside Out 2 diverrebbe il primo film Disney al botteghino in Italia (inflazione permettendo). Aspettiamo i dati delle prossime settimane.

Il sequel Pixar riprende gli eventi del primo capitolo, con Riley alle prese con le nuove emozioni derivanti dal suo passaggio dall’infanzia all’adolescenza. La giovane, così come il suo set di emozioni base, si trova a dover gestire Ansia, Invidia, Imbarazzo ed Ennui (Noia).