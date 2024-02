Doc Nelle Tue Mani 3: quando esce, anticipazioni e streaming

Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 22 Febbraio 2024

Doc Nelle Tue Mani Fiction Rai

Doc Nelle Tue Mani torna su Rai 1 con la stagione 3: news e anticipazioni su quando esce, trama, cast e streaming.

Doc Nelle Tue Mani 3 quando esce su Rai 1

Finalmente hanno riaperto le porte del policlinico Ambrosiano di Milano, dove opera il primario Andrea Fanti. Curiosi di sapere quando esce Doc Nelle Tue Mani 3?

Rai 1 ha accolto i nuovi episodi della fiction con Luca Argentero a partire dall’11 gennaio 2024. In questa data sono andati in onda i primi due episodi.

I restanti saranno trasmessi a coppie settimanalmente. Se non ci saranno spostamenti, il terzo capitolo dovrebbe concludersi verso inizio marzo.

Prima di approdare in TV, la puntata d’esordio è passata addirittura al cinema lo scorso 18 e 19 dicembre, con grandi risultati.

Anticipazioni sulla trama di Doc Nelle Tue Mani 3

Cosa aspettarsi dalle nuove puntate? Stando alle anticipazioni sulla trama, il cuore di Doc Nelle Tue Mani 3 sono sempre le storie dei pazienti, intrecciate a quelle dei medici per raccontare il valore dell’ascolto e della cura dell’altro.

Ma Andrea Fanti si ritrova anche a dover fare i conti con altre sfide, professionali e personali. Il suo lavoro, infatti, lo porta a doversi occupare anche di questioni economiche, sebbene il suo primario interesse siano i pazienti.

A livello personale, invece, Doc deve affrontare anche una novità assoluta: il ritorno di un ricordo emerso dai dodici anni di buco nero della sua amnesia. L’uomo è deciso a ricordare.

Non dello stesso avviso è però, l’ex moglie, che preferirebbe mantenere le cose così come sono, dal momento che ha qualcosa da nascondere. A supportare Doc, invece, c’è Giulia, ancora innamorata nonostante la storia nella stagione 2.

Forse la memoria di Andrea, quindi, tornerà finalmente? Se così fosse, la sua vita e quella di chi gli sta vicino potrebbero esserne sconvolte. In tutto ciò, entrano in scena dei nuovi specializzandi, ciascuno con la propria storia.

Cast, attori e personaggi

Doc Nelle Tue Mani 3 riaccoglie ovviamente nel cast Luca Argentero, nei panni del protagonista Andrea Fanti. Al suo fianco, ritroviamo anche Matilde Gioli e la sua Giulia. I due dividono le scene con i seguenti attori e i rispettivi personaggi:

Sara Lazzaro è Agnese Tiberi

Giovanni Scifoni è Enrico Sandri

Elisa Di Eusanio è Teresa Maraldi

Marco Rossetti è Damiano Cesconi

La terza stagione vede poi il ritorno di Pierpaolo Spollon, interprete di Riccardo Bonvegna. A quest’ultimo vengono assegnati tre nuovi specializzandi:

Giacomo Giorgio è Federico Lentini

Laura Cravedi è Martina Cravelli

Elisa Wong è Lin Wang

La fiction è una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. La regia è stata affidata a Jan Maria Michelini, Nicola Abbatangelo, Matteo Oleotto. La sceneggiatura vede, invece, la firma di Francesco Arlanch e Viola Rispoli.

Numero degli episodi e durata delle puntate

Quante puntate sono previste per la stagione 3 di Doc Nelle Tue Mani? Il nuovo capitolo si articola in un totale di 16 episodi, quindi 8 serata da due ciascuna. La durata di ciascun appuntamento si aggira intorno ai 100 minuti.

Come detto, la prima va in onda su Rai 1 l’11 gennaio. Ancora non si conoscono i titoli, ma non appena avremo tale informazione, la condivideremo qui di seguito:

Prima puntata Doc Nelle Tue Mani 3 — 11 gennaio 3×01 streaming : Risvegli 3×02 streaming : Lasciar andare

— 11 gennaio

Seconda puntata Doc Nelle Tue Mani 3 — 18 gennaio 3×03 streaming : Perfetta 3×04 streaming : Sogni

— 18 gennaio

Terza puntata Doc Nelle Tue Mani 3 — 25 gennaio 3×05 streaming : Il beneficio del dubbio 3×06 streaming : La vela

— 25 gennaio

Quarta puntata Doc Nelle Tue Mani 3 — 1 febbraio 3×07 streaming : Fantasmi 3×08 streaming : Salto nel buio

— 1 febbraio

Quinta puntata Doc Nelle Tue Mani 3 — 15 febbraio 3×09 streaming : Evitarsi 3×10 streaming : Il fattore umano

— 15 febbraio

Sesta puntata Doc Nelle Tue Mani 3 — 22 febbraio 3×11 streaming : Lontani 3×12 streaming : La scossa

— 22 febbraio

Settima puntata Doc Nelle Tue Mani 3 — 29 febbraio 3×13 streaming : Legàmi 3×14 streaming : Vivere

— 29 febbraio

Ottava puntata Doc Nelle Tue Mani 3 — 7 marzo 3×15 streaming : IN AGGIORNAMENTO 3×16 streaming :

— 7 marzo

Doc Nelle Tue Mani 3 streaming

Dove vedere in streaming Doc Nelle Tue Mani, inclusa la stagione 3? Semplice: trattandosi di una fiction Rai, le puntate vengono caricate sulla piattaforma RaiPlay dopo la messa in onda in TV.

Per accedere al catalogo non è necessario alcun abbonamento. RaiPlay è un servizio gratuito. Tutto ciò che serve è registrarsi e poi fare il log-in con email e password quando richiesto.