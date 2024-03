Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 29 Febbraio 2024

Doc Nelle Tue Mani Fiction Rai

Giovedì 7 marzo 2024 su Rai 1 alle 21.30 va in onda l’ ottava e ultima puntata della stagione 3 della fiction Doc – Nelle Tue Mani: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama dell’ottava e ultima puntata di Doc – Nelle Tue Mani 3, in onda il 7 marzo 2024, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Manca sempre meno alla scadenza per presentare la ricerca, ma Giulia sembra avere la testa da tutt’altra parte. Anche Doc fatica a gestire i mille impegni: c’è la riunione con i finanziatori e poi c’è Carolina, in città per qualche giorno.

Tutto rischia però di passare in secondo piano quando viene ricoverata la sorella di Lin. Un caso che costringe la specializzanda a fare i conti con la sua famiglia e in particolare con suo padre.

Giulia deve prendere una decisione sulla sua vita personale che avrà conseguenze anche sulla sua carriera. Nel frattempo, Martina affronta l’esame più difficile della sua vita e Damiano si prende cura di Elisabetta.

Riccardo si occupa di un caso che lo costringe a fare i conti con il fantasma di Alba. Lin e Federico, invece, si rimettono all’opera sul database, ma rischiano di avvicinare Doc alla verità che Agnese gli ha tenuto nascosta.

Anticipazioni sull ottava e ultima puntata di Doc Nelle Tue Mani 3 del 7 marzo

Stando alle anticipazioni sulla trama dell’ottava e ultima puntata, nel corso dell’episodio 15 di Doc – Nelle Tue Mani 3, intitolato Quello che si deve fare, un flashback ci porta nel marzo 2011. Andrea è costretto a fare i conti con la malattia di Agnese, ma un’inaspettata notizia dall’America riaccende le speranze.

In ospedale il neo-primario viene messo invece in difficoltà da un caso dalla diagnosi difficile, che costringe qualcuno a un terribile compromesso. Nel frattempo, a Lorenzo viene affidato il signor Gianfranco, un paziente arrivato da una RSA a cui è stato prescritto un medicinale in dosi eccessive.

Nell’episodio 16, intitolato Liberi, in reparto è arrivato il momento della verità. Federico affronta il suo ultimo giorno all’Ambrosiano e Martina prende una decisione che lascia di stucco il resto della squadra,.

Doc, invece, deve fare i conti con la verità che Agnese gli ha raccontato e che l’ha costretto a cambiare prospettiva sul suo passato. È convinto che non possa andare peggio di così, fino a quando viene ricoverato l’uomo responsabile di tutto, il suo peggior nemico.

Questo è quanto riportano le anticipazioni sull’ottava e ultima puntata di Doc – Nelle Tue Mani 3, in onda il 7 marzo 2024.

Dove vedere in streaming l ottava e ultima puntata di Doc Nelle Tue Mani 3

Essendo una fiction di Rai 1, gli interessati hanno la possibilità di vedere Doc – Nelle Tue Mani anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo troviamo le prime due stagioni e piano piano viene caricata anche la terza.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Settimanalmente, dopo il passaggio in TV, tutte le puntate di Doc – Nelle Tue Mani 3 vengono rese disponibili in streaming all’interno del catalogo della piattaforma.