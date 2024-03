Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 7 Marzo 2024

Doc Nelle Tue Mani Fiction Rai

Continua la corsa della fiction con Luca Argentero? Doc nelle tue mani avrà una stagione 4? Cerchiamo di raccogliere tutte le informazioni al riguardo.

Doc nelle tue mani 4 stagione si fa? News e anticipazioni

Il 7 marzo 2024 si conclude la terza stagione di Doc. I fan si stanno, dunque, interrogando sul futuro dell’amatissima fiction che continua a non deludere.

Purtroppo ad oggi non abbiamo certezze da riportarvi, se non che il successo non accenna ad abbandonare la storia di Andrea Fanti e dei suoi colleghi del Policlinico Ambrosiano.

Nonostante la Rai si debba ancora esprimere, c’è qualcun altro che da tempo ha condiviso il proprio parere sul destino della fiction. Stiamo parlando della produttrice Matilde Bernabei.

In occasione della conferenza stampa di presentazione del terzo capitolo, si è detta certa che Doc tornerà con la stagione 4. Anche Luca Argentero e positivo sull’argomento.

Durante un’intervista con TV Sorrisi e Canzoni, l’attore ha dichiarato che se fosse per lui ci sarebbe senza dubbio un’altra stagione e non solo:

Per me assolutamente sì. Ma la decisione non spetta al sottoscritto. Per tradizione, la stagione successiva si inizia a scrivere alla messa in onda dell’ultima puntata. E dubito che la Rai non ne commissioni un’altra al produttore. Si può andare avanti per dieci anni, perché è una storia meravigliosa.

La decisione, però, come specificato dall’attore stesso, non spetta a lui. Per questo motivo per conoscere il futuro della fiction dovremo attendere che a parlare sia la Rai.

Quando inizia Doc nelle tue mani 4 su Rai 1?

A questo punto, avrete capito che ad oggi non possiamo dire quando inizia la stagione 4 di Doc nelle tue mani, dal momento che non sappiamo se seguiranno nuovi episodi.

Per il momento non possiamo fare altro che aspettare notizie dalla Rai. Qualora dovesse essere confermato un nuovo capitolo, potremo cominciare a capire le tempistiche necessarie per la sua realizzazione.

Cast, attori e personaggi

Quali attori e personaggi potremmo ritrovare nel cast di Doc nelle tue mani 4 stagione, nel momento in cui la Rai dovesse annunciare il rinnovo?

Difficile dirlo ad oggi con certezza. Con tutta probabilità, visto quanto riportato sopra, Luca Argentero sarebbe ancora dei nostri, nei panni di Andrea Fanti.

Per quanto riguarda gli altri protagonisti, staremo a vedere. Nel frattempo riportiamo qui di seguito il cast confermato per il terzo capitolo:

Matilde Gioli è Giulia

Sara Lazzaro è Agnese Tiberi

Giovanni Scifoni è Enrico Sandri

Elisa Di Eusanio è Teresa Maraldi

Marco Rossetti è Damiano Cesconi

Pierpaolo Spollon è Riccardo Bonvegna

Il cast di un’eventuale stagione 4 di Doc nelle tue mani potrebbe poi accogliere altre new entry, come accaduto con il capitolo precedente, che ha visto l’ingresso di:

Giacomo Giorgio è Federico Lentini

Laura Cravedi è Martina Cravelli

Elisa Wong è Lin Wang

La fiction è una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction.

Quante puntate e durata degli episodi

Quante puntate potrebbe avere un’eventuale stagione 4 di Doc Nelle Tue Mani? Come potrete immaginare, non siamo in grado di darvi una risposta per il momento, dato che la Rai ancora deve esprimersi circa il futuro della fiction.

Qualora dovesse essere confermato, il quarto capitolo potrebbe articolarsi nuovamente in un totale di 16 episodi, quindi 8 serata da due ciascuna, esattamente come tutti i cicli passati.

La durata di ciascun appuntamento si dovrebbero aggirare sempre intorno ai 100 minuti.

Doc nelle tue mani 4 streaming

Dove vedere in streaming Doc Nelle Tue Mani, compresa nel caso anche la stagione 4? Semplice: trattandosi di una fiction Rai, le puntate verrebbero caricate sulla piattaforma RaiPlay dopo la messa in onda in TV.

Per accedere al catalogo non è necessario alcun abbonamento. RaiPlay è un servizio gratuito. Tutto ciò che serve è registrarsi e poi fare il log-in con email e password quando richiesto.