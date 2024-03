Fiction e Soap Opera

Stefano D Onofrio | 28 Marzo 2024

Doc Nelle Tue Mani

Doc 4, si scrivono i copioni

Doc – nelle tue mani 4 è realtà! È da poco terminata su Rai Uno l’avventura della terza stagione del medical drama. La serie, che vede Luca Argentero assoluto protagonista nei panni del dottor Andrea Fanti, ha confermato ascolti record e numeri sensazionali.

Con più di 5 milioni di telespettatori Doc – nelle tue mani si è confermata la fiction più vista della stagione televisiva 2023/2024, che sta per volgere alla fine. Un successo che ha caratterizzato sia la canonica messa in onda sul primo canale Rai ma anche quello su RaiPlay. La serie è infatti costantemente nella Top 10 dei prodotti più visti sulla piattaforma di streaming.

Con numeri così soddisfacenti e un seguito sempre ad alti livelli era impensabile non pensare a un rinnovo della serie per una quarta stagione. Se ne parlò già, ormai qualche mese fa, in conferenza stampa in maniera però non ufficiale. Ora abbiamo qualche notizia in più in merito.

Non stiamo sognando… la squadra degli sceneggiatori è al lavoro su #DOC4!!! 🤩🙏🏻💙 pic.twitter.com/jtKwSiEACX — DOC Nelle Tue Mani (@DocNelleTueMani) March 26, 2024

In particolare la pagina X ufficiale della serie ha pubblicato una foto che ha fatto sognare i fan. Nel post in questione vediamo uno scatto che ritrae il team degli sceneggiatori al gran completo mentre sono all’opera proprio sulle storie che leggeremo in Doc – nelle tue mani 4.

Questo significa, possiamo ormai dire in maniera ufficiale, che la quarta stagione del medical drama ci sarà. Ed ora è certo. Non ci sono però al momento notizie in merito al cast che andrà a comporre il nuovo ciclo di episodi.

Sembra confermata la presenza di Luca Argentero. Dopo le parole dell’attore in conferenza stampa arrivano anche quelle della Rai, desiderosa di averlo ancora una volta nei panni di Andrea Fanti.

Non ci sono poi specifiche in merito la data di avvio delle riprese. È assai probabile però che i protagonisti non torneranno sul set prima del 2025.