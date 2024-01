Fiction e Soap Opera

11 Gennaio 2024

Giovedì 11 gennaio 2024 su Rai 1 alle 21.30 va in onda la prima puntata della stagione 3 della fiction Doc – Nelle Tue Mani: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della prima puntata di Doc – Nelle Tue Mani, in onda l’11 gennaio 2024, ricordiamo velocemente dove eravamo rimasti.

Alla fine della seconda stagione avevamo lasciato i protagonisti in una situazione inizialmente complessa: Andrea sotto imminente processo per la morte di Lorenzo.

Fanti, in realtà, stava solo proteggendo Carolina, che alla fine racconta la verità. In tutto ciò, Agnese e Cecilia scoprono che Caruso durante la pandemia aveva ridotto le forniture di ossigeno per tagliare i costi.

Deposto Caruso, Doc ha finalmente la strada libera per ottenere il ruolo di primario, cosa che scopriamo essere accaduta proprio nei minuti finali, in occasione del matrimonio tra Elisa e Gabriel.

Anticipazioni sulla prima puntata di Doc Nelle Tue Mani 3 dell 11 gennaio

Stando alle anticipazioni sulla trama della prima puntata, nel corso dell’episodio 1 di Doc – Nelle Tue Mani 3, intitolato Risvegli, Doc affronta il suo primo giorno da primario.

Con questo incarico, arrivano nuove responsabilità da gestire, che si sommano ai pazienti in cura, sempre il suo primo pensiero.

Doc deve anche trovare il modo per scongiurare la chiusura del reparto e guidare la formazione di tre nuovi specializzandi. In più, la memoria di Andrea subisce uno scossone.

Nell’episodio 2, intitolato Lasciar andare, il ricordo riemerso di Doc, oberato di lavoro, scombina gli equilibri del reparto.

Agnese teme che questa reminiscenza possa destabilizzare Andrea, mentre Damiano è preoccupato sul come possa impattare su Giulia.

Doc, invece, è sempre più euforico, anche se non è facile incastrare la terapia prescrittagli da Enrico fra i mille impegni da primario.

Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla prima puntata di Doc – Nelle Tue Mani 3, in onda l’11 gennaio 2024.

Dove vedere in streaming la prima puntata di Doc Nelle Tue Mani 3

Essendo una fiction di Rai 1, gli interessati hanno la possibilità di vedere Doc – Nelle Tue Mani anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo troviamo le prime due stagioni e piano piano viene caricata anche la terza.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Settimanalmente, dopo il passaggio in TV, tutte le puntate di Doc – Nelle Tue Mani 3 vengono rese disponibili in streaming all’interno del catalogo della piattaforma.