Leila Sirianni | 11 Gennaio 2024

Doc Nelle Tue Mani Fiction Rai

Giovedì 18 gennaio 2024 su Rai 1 alle 21.30 va in onda la seconda puntata della stagione 3 della fiction Doc – Nelle Tue Mani: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della seconda puntata di Doc – Nelle Tue Mani, in onda il 18 gennaio 2024, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Doc affronta il suo primo giorno da primario. Con questo incarico, arrivano nuove responsabilità da gestire, che si sommano ai pazienti in cura, sempre il suo primo pensiero.

Doc deve anche trovare il modo per scongiurare la chiusura del reparto e guidare la formazione di tre nuovi specializzandi. In più, la memoria di Andrea subisce uno scossone.

Il ricordo riemerso di Doc, oberato di lavoro, scombina gli equilibri del reparto. Agnese teme che questa reminiscenza possa destabilizzare Andrea, mentre Damiano è preoccupato sul come possa impattare su Giulia.

Doc, invece, è sempre più euforico, anche se non è facile incastrare la terapia prescrittagli da Enrico fra i mille impegni da primario.

Anticipazioni sulla seconda puntata di Doc Nelle Tue Mani 3 del 18 gennaio

Stando alle anticipazioni sulla trama della seconda puntata, nel corso dell’episodio 3 diDoc – Nelle Tue Mani 3, intitolato Perfetta, Doc scava alla ricerca di nuovi ricordi e, ora che ha finalmente incontrato la sua “vela”, ha una pista chiara da seguire.

Al suo fianco c’è Giulia che, oltre ai problemi di Andrea e a una direttrice d’orchestra appena ricoverata, deve però pensare anche alla sua carriera.

Nel frattempo, in reparto finisce anche un famoso travel blogger, che viene affidato alle cure di Federico. Un incontro che rischia di creare più di qualche problema.

Nell’episodio 4, intitolato Sogni, mentre viene ricoverato un panettiere con strani sintomi, la ricerca della memoria di Doc arriva a un punto morto.

Forse però Andrea ha trovato una nuova “vela”: il concorso di cori in onore di Mattia che si terrà a breve.

E così, mentre lui cerca di convincere Agnese ad accompagnarlo, in reparto Federico finisce sotto pressione e Riccardo si trova ad affrontare un caso che lo manda in crisi e spinge al limite il suo rapporto con Martina.

Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla seconda puntata di Doc – Nelle Tue Mani 3, in onda il 18 gennaio 2024.

Dove vedere in streaming la seconda puntata di Doc Nelle Tue Mani 3

Essendo una fiction di Rai 1, gli interessati hanno la possibilità di vedere Doc – Nelle Tue Mani anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo troviamo le prime due stagioni e piano piano viene caricata anche la terza.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Settimanalmente, dopo il passaggio in TV, tutte le puntate di Doc – Nelle Tue Mani 3 vengono rese disponibili in streaming all’interno del catalogo della piattaforma.