Leila Sirianni | 22 Febbraio 2024

Doc Nelle Tue Mani Fiction Rai

Giovedì 29 febbraio 2024 su Rai 1 alle 21.30 va in onda la settima puntata della stagione 3 della fiction Doc – Nelle Tue Mani: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della settima puntata di Doc – Nelle Tue Mani 3, in onda il 29 febbraio 2024, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Le parole di Agnese hanno creato una frattura fra lei e Andrea. Quest’ultimo deve fare anche i conti con la lontananza da Giulia, in trasferta a Roma per la sua ricerca. Nel frattempo in reparto la situazione è al limite.

Teresa, infatti, deve fare miracoli per trovare un posto per la figlia di Diana, donna rincontrata dopo anni da Andrea, ricoverata nonostante i dubbi della madre. Anche Elisabetta, paziente seguita da Damiano, viene ammessa in reparto dopo alcuni giorni di malessere che potrebbero essere spia di un problema ben più grave.

Un violento terremoto semina il panico all’Ambrosiano: Lin teme che possa essere successo qualcosa alla sua famiglia. Riccardo arriva a una decisione sulla proposta fatta da Laura, nuotatrice paralimpica; Federico deve effettuare un intervento per cui non si sente pronto.

Martina fa un incontro che rischia di portare a galla il suo segreto. Giulia, invece, deve gestire il reparto perché Doc è bloccato in un ascensore e deve salvare una paziente incinta.

Anticipazioni sulla settima puntata di Doc Nelle Tue Mani 3 del 29 febbraio

Stando alle anticipazioni sulla trama della settima puntata, nel corso dell’episodio 13 di Doc – Nelle Tue Mani 3, intitolato Legàmi, manca sempre meno alla scadenza per presentare la ricerca, ma Giulia sembra avere la testa da tutt’altra parte.

Anche Doc fatica a gestire i mille impegni: c’è la riunione con i finanziatori e poi c’è Carolina, in città per qualche giorno. Tutto rischia però di passare in secondo piano quando viene ricoverata la sorella di Lin. Un caso che costringe la specializzanda a fare i conti con la sua famiglia e in particolare con suo padre.

Nell’episodio 14, intitolato Vivere, Giulia deve prendere una decisione sulla sua vita personale che avrà conseguenze anche sulla sua carriera. Nel frattempo, Martina affronta l’esame più difficile della sua vita e Damiano si prende cura di Elisabetta.

Riccardo si occupa di un caso che lo costringe a fare i conti con il fantasma di Alba. Lin e Federico, invece, si rimettono all’opera sul database, ma rischiano di avvicinare Doc alla verità che Agnese gli ha tenuto nascosta. Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla settima puntata di Doc – Nelle Tue Mani 3, in onda 29 febbraio 2024.

Dove vedere in streaming la settima puntata di Doc Nelle Tue Mani 3

Essendo una fiction di Rai 1, gli interessati hanno la possibilità di vedere Doc – Nelle Tue Mani anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo troviamo le prime due stagioni e piano piano viene caricata anche la terza.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Settimanalmente, dopo il passaggio in TV, tutte le puntate di Doc – Nelle Tue Mani 3 vengono rese disponibili in streaming all’interno del catalogo della piattaforma.