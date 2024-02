Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Un Posto al Sole

Anticipazioni Un posto al sole di giovedì 29 febbraio 2024, cosa succede nella puntata? Tutte le novità sulla trama dell’episodio.

Nuova puntata della soap Un posto al sole in arrivo: l’appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni dell’appuntamento del 29 febbraio 2024.

Pronto a partire per il Trentino, Raffaele, in cerca di chi lo sostituisca al lavoro, conta sull’aiuto di Rosa. La donna però è troppo presa dai suoi problemi per potergli dare una mano. Clara, intanto, si prepara a tornare a casa di Alberto insieme a Federico.

Scopriamo le anticipazioni della puntata di Un posto al Sole del 29 febbraio 2024! Raffaele sta per partire per il Trentino e intanto cerca qualcuno che lo sostituisca al lavoro, e punta proprio su Rosa. Tuttavia la donna non ha tempo di aiutarlo perché è troppo presa dai suoi problemi, tra la casa e Manuel, e quindi il portiere di Palazzo Palladini deve trovare una soluzione. Invece Clara sta per tornare a casa di Alberto insieme a Federico.

Tra Michele e Silvia sembrano riaffiorare sentimenti mai svaniti. Giancarlo, intanto, comincia a non vedere di buon occhio la presenza del giornalista nella vita della donna. Mariella, invece, sembra voler far scontare a Guido la sua pigrizia dentro casa.

