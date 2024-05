Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 8 Maggio 2024

Un Posto al Sole

Nuova puntata della soap Un posto al sole in arrivo: l’appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni dell’appuntamento del 9 maggio 2024.

Nella puntata precedente, grazie a un piano elaborato dalla Cimmino e da Nicotera si stringe il cerchio intorno alla spia interna alla polizia collusa con i criminali che hanno attentato alla vita di Diana Della Valle. La romantica riconciliazione tra Silvia e Michele segnerà un nuovo inizio nelle loro vite. Come reagirà Rossella alla sorprendente novità?

Trama puntata giovedì 9 maggio 2024

Proseguiamo finalmente con le anticipazioni della puntata di Un posto al Sole del 9 maggio 2024. Ecco cosa accade nell’episodio in arrivo, dopo aver sparato a Damiano, la talpa darà il via a una rocambolesca fuga che vedrà coinvolti anche Nunzio e Riccardo che si troveranno, loro malgrado, a unire le forze. Incerta se lanciarsi o meno nel progetto del parco archeologico per bambini, Manuela aspetta di ricevere rassicurazioni da Niko che sembra però avere altre distrazioni. Per Claudia è arrivato il momento di tornare in un luogo speciale a cui è legata da tanti ricordi. Mariella, intanto, sembra sempre più infastidita dalla sua presenza nella vita di Guido.

