Marconi miniserie Rai 1: quando inizia, trama, cast e streaming

7 Maggio 2024

Stefano Accorsi è Guglielmo Marconi nella nuova miniserie di Rai 1: trama, quando inizia, cast e streaming.

Marconi miniserie Rai 1 news e trama

In occasione del 150° anniversario della nascita del celebre inventore, la Rai ha deciso di realizzare una miniserie su di lui, intitolata Marconi – L’Uomo che Ha Connesso il Mondo.

La fiction si presenta come una spy story storico-biografica sull’imprenditore italiano, padre della telegrafia senza fili e pioniere delle moderne comunicazioni.

La trama della miniserie si svolge nel 1937, alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. Guglielmo Marconi divide il suo tempo tra nuovi esperimenti, impegni istituzionali e la famiglia.

Una giovane e ambiziosa giornalista italoamericana, Isabella Gordon, riesce a concordare un’intervista con l’inventore, ufficialmente come parte di una collana di film sui grandi italiani.

In realtà, la Gordon ha stretto un accordo con il regime fascista che vuole spiare Marconi e assicurarsi che lo scienziato stia effettivamente sviluppando un’arma segreta che la propaganda fascista chiama “il raggio della morte”.

Nel corso dell’intervista, Marconi ripercorre i momenti salienti della sua vita fino a quando viene a conoscenza dei pericolosi propositi della giornalista. Nel frattempo, Isabella Gordon ha stretto un sodalizio con una spia americana.

Marconi è costretto a correre molti pericoli per proteggere un terribile segreto che condivide con Enrico Fermi, geniale scienziato che in quegli anni conduce esperimenti sulla radioattività, e per salvare la stessa Gordon.

Quando inizia su Rai 1 la miniserie Marconi

A questo punto, quando inizia su Rai 1 la miniserie Marconi – L’Uomo che Ha Connesso il Mondo? Il primo canale ha deciso di dedicare due serata, una in fila all’altra a questo nuovo progetto.

Gli episodi vanno in onda lunedì 20 maggio e martedì 21 maggio.

Le riprese si sono svolte nel corso del passato autunno tra l’Emilia-Romagna e il Lazio e hanno interessato alcuni dei luoghi reali della vita di Guglielmo Marconi.

Citiamo ad esempio Villa Griffone, la sua casa natale e sede della sua Fondazione, Palazzo Venezia, Villa Mondragone, Villa Torlonia e il Museo Storico della Comunicazione.

Cast, attori e personaggi

Il cast della miniserie Rai Marconi – L’Uomo che Ha Connesso il Mondo è guidato da nientepopodimeno che Stefano Accorsi, il quale veste i panni del protagonista, Guglielmo Marconi. Al suo fianco troviamo poi i seguenti attori con i rispettivi personaggi:

Ludovica Martino è Isabella Gordon

Nicolas Maupas è Guglielmo Marconi giovane

Alessio Vassallo è Achille Martinucci

Flavio Furno è Giuseppe Bottai

Cecilia Bertozzi è Maria Cristina Marconi

Massimo de Santis è Umberto De Riva

Fortunato Cerlino è Benito Mussolini

La miniserie è una produzione Stand by me in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Lucio Pellegrini.

Marconi è stata scritta da Salvatore De Mola e Bernardo Pellegrini, con la consulenza di Barbara Valotti, direttrice del Museo Marconi di Pontecchio e della famiglia Marconi.

Quante puntate e durata degli episodi

Quante puntate conta la miniserie Rai Marconi – L’Uomo che Ha Connesso il Mondo? La storia si dispiega nell’arco di due prime serate, che corrispondono ad altrettante puntate, ciascuna della durata di circa 100 minuti.

Marconi streaming

Dove vedere in streaming Marconi? Semplice: trattandosi di una fiction Rai, le puntate vengono caricate sulla piattaforma RaiPlay dopo la messa in onda in TV.

Ancora non lo sappiamo, ma la miniserie potrebbe eccezionalmente essere resa disponibile online prima del passaggio in TV. Lo scopriremo più avanti.

Per accedere al catalogo non serve alcun abbonamento. RaiPlay è un servizio gratuito. Tutto ciò che serve è registrarsi e poi fare il log-in con email e password quando richiesto.