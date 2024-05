Betul e Hunkar di Terra Amara reciteranno insieme in una nuova serie tv

Fiction e Soap Opera

Stefano D Onofrio | 8 Maggio 2024

soap Mediaset Terra amara

Terra Amara, le attrici di Betul e Hunkar insieme in una nuova serie tv

Pronti a rivedere presto Betul e Hunkar di Terra Amara insieme in un’altra serie tv? Sta per giungere ormai alle battute finali la messa in onda su Canale 5 della serie campione di visualizzazioni turca. La soap è diventata un appuntamento del daytime imperdibile per milioni di italiani, che ogni giorno seguono con affetto le avventure dei personaggi di Cukurova.

Se in Turchia lo show è terminato nel 2022, in Italia è arrivata nel luglio di quell’anno. E il prossimo 23 maggio (salvo colpi di scena e variazioni di palinsesto) finalmente scopriremo come finirà. Quel giorno è infatti prevista la messa in onda della puntata finale, che chiuderà per sempre le storie della serie.

Intanto i protagonisti storici dello show hanno iniziato a lavorare su nuovi progetti e, alcuni di questi, si ritroveranno su nuovi set. È il caso di Ilayda Cevik, che nella soap interpreta il ruolo della perfida Betul. La scorsa domenica l’attrice è stata ospite a Verissimo, dove ha avuto di raccontarsi a Silvia Toffanin tra carriera e vita privata.

A proposito dei suoi nuovi progetti, la Cevik ha rivelato che è attualmente sul set per girare una nuova serie tv. Nel progetto è coinvolta anche Vahide Percin, che i fan di Terra Amara conosceranno senz’altro per il ruolo di Hunkar.

“Sta andando benissimo. Quando giravamo Terra Amara non ho avuto la possibilità di recitare insieme a lei perché sono arrivata io lei era già uscita dalla serie – ha rivelato Ilayda – Questa per me era una grossa delusione ma fortunatamente l’occasione si è presentata con un’altra serie. Sono molto felice di recitare con lei. Certo sono felice di lavorare con tutti gli altri colleghi, ma per me Vahide Percin è una vera e propria icona e la cosa mi emoziona moltissimo“.

A dirigere le riprese della nuova serie è proprio il regista che ha guidato l’interprete di Betul in Terra Amara. “Mi considero molto fortunata perché ho sempre avuto modo di lavorare in serie di successo e di lunga durata. Questo mi ha permesso di farmi conoscere meglio dal pubblico e sono stata diretta più volte dallo stesso regista, quello di Terra Amara. Con lui sto girando questa nuova serie“, ha raccontato.

“Ci conosciamo da tanto tempo e oggi per capirci ci basta solo uno sguardo. Questa affinità si riflette positivamente nel lavoro che facciamo insieme. Con lui riesco a dare sempre il meglio di me e quindi ne giova anche la mia carriera“, ha concluso Ilayda Cevik