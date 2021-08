LA PORTA ROSSA 3 stagione anticipazioni, cast completo e uscita

Nel 2019 l’ultima puntata della seconda stagione veniva proiettata di fronte a una nutrita platea di spettatori che ebbe occasione di assistervi insieme a Lino Guanciale. Lì il protagonista di La Porta Rossa aprì per la prima volta alla stagione 3, sostenendo che la produzione avrebbe visto sicuramente la luce. L’arrivo della pandemia, però, ha drasticamente rallentato i tempi di lavorazione, accavallando le scadenze di Guanciale. L’attore partenopeo è dunque pronto soltanto ora a tornare sul set della serie TV che insieme a L’Allieva ha contribuito più di tutte alla sua notorietà. La nuova stagione televisiva lo aspetta tra i protagonisti di Sopravvissuti, ma per la successiva Guanciale rientrerà (per l’ultima volta) nei panni del fantasma del commissario Leonardo Cagliostro. Ecco tutte le anticipazioni su La Porta Rossa 3 stagione: cast completo, trama puntate e data di uscita.

Riprese, location e uscita

Come annunciato da una nota Ansa, le riprese della stagione 3 di La Porta Rossa dovrebbero celebrarsi a cominciare da lunedì 30 agosto 2021. Secondo le previsioni, che non tengono conto degli eventuali slittamenti dovuti a quarantene o stop forzati per evitare i contagi sul set, i lavori proseguiranno per sedici settimane. Significa che la troupe sarà impegnata almeno fino alla fine di dicembre. Ancora una volta, com’è stato per le stagioni precedenti, l’ambientazione della fiction sarà quindi spiccatamente invernale.

Per quanto riguarda le location, anche per La Porta Rossa 3 stagione la città di Trieste resta confermata come ambientazione delle vicende. Vicende che ritroveranno lo spettro del commissario Cagliostro far luce sulle circostanze della propria morte al fine di superare il varco con la luce ultraterrena.

Ma quando inizia La Porta Rossa 3? Non c’è chiaramente ancora una data di uscita della stagione 3, ma considerando i tempi di registrazione possiamo presumere che le nuove puntate di La Porta Rossa vedranno la luce nella stagione TV 2022/2023. Per l’ultima volta, la fiction con Lino Guanciale sarà in onda sulla rete che l’ha tenuta a battesimo: Rai 2.

Anticipazioni puntate La Porta Rossa 3 stagione

Per quanto possiamo, cercheremo qui di fornire alcune anticipazioni sulla trama delle nuove puntate di La Porta Rossa 3. Il più di quel che diremo si limita a ipotesi tracciate sulla scorta degli eventi finali della scorsa stagione. Per esempio, nelle puntate della stagione 3 di La Porta Rossa dovremo sapere se Cagliostro riuscirà o meno a oltrepassare il confine con il mondo dei vivi.

Cosa ancora lo trattiene sulla terra? Su quali altri misteri dovrà indagare, per dirsi finalmente in pace? Quali sono le questioni rimaste in sospeso, che lo ancorano tra gli esseri umani e non gli consentono di svanire per sempre?

Fra i pensieri degli spettatori c’è anche la sorte di Vanessa. Ora che la ragazza ha lasciato Trieste, che cosa le accadrà? La rivedremo? E soprattutto, cosa sta facendo lontano da casa e dalle persone a lei care?

Infine, dovremmo rivedere anche Federico, responsabile di aver spinto Vanessa ad ampliare i suoi orizzonti, e conosceremo altri personaggi. Personaggi che naturalmente porteranno con sé la propria storia, con cui si ha la curiosità di scoprire cosa c’entri il nostro Cagliostro.

Cast completo

Il cast completo di La Porta Rossa 3 si compone di molte conferme dalle stagioni precedenti, ma anche qualche volto nuovo rispetto al passato: ecco attori e personaggi.

Lino Guanciale è Cagliostro

è Cagliostro Gabriella Pession è Anna Meyer

è Anna Meyer Valentina Romani è Vanessa Rosic

è Vanessa Rosic Carmine Recano è Federico

è Federico Pierpaolo Spollon è Filip

è Filip Elena Radonicich è Stella

è Stella Gaetano Bruno è Paoletto

L’ultimo capitolo di La Porta Rossa, che con la stagione 3 dovrebbe raggiungere il numero di 36 episodi e 18 puntate, sarà sempre scritto da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi. Lucarelli e Rigosi sono i creatori della serie, che stavolta saranno assistiti solamente da Sofia Assirelli.

Alla regia ci sarà un cambio: non più Carmine Elia, che ha finora diretto entrambe le stagioni precedenti, ma Gianpaolo Tescari che in passato ha diretto La squadra per Rai 3 e Nebbie e delitti con Luca Barbareschi.

Nella produzione, oltre Rai Fiction, anche la Friuli Venezia Giulia Film Commission, per la quale rimarrà essenziale la propozione del territorio attraverso le immagini della serie.

Streaming La Porta Rossa 3

Naturalmente, al momento della messa in onda le puntate della stagione 3 di La Porta Rossa si potranno seguire streaming sia in diretta che in versione on demand. Per farlo ci si potrà servire del servizio di riproduzione Rai Play, disponibile per tutti gli utenti registrati e maggiorenni.

La registrazione è gratuita e può avvenire tramite sito Web ufficiale o Applicazione per smart phone, smart TV o tablet. Una volta avuto accesso basterà individuare la scheda del programma per rivedere le puntate già trasmesse, oppure selezionare la scheda Diretta Tv per seguire la trasmissione in contemporanea alla messa in onda.

