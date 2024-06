Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 25 Giugno 2024

inside out

Un famosissimo meme è apparso come easter egg in una scena di Inside Out 2 (ma forse non ve ne siete accorti)

Inside Out 2, il meme nascosto

Guardare Inside Out 2 e notare ogni piccolo dettaglio sta diventando un vero e proprio sport nazionale. Molte scene del film Disney che sta sbancando il box office nazionale e internazionale contengono infatti degli easter egg nascosti e dei riferimenti occulti.

In questi giorni vi abbiamo segnalato diversi particolari. Vi abbiamo parlato, ad esempio, del poster nella camera di Riley e del legame con un altro film Pixar, Red. E poi ancora, il numero dietro la maglia che la giovane adolescente indossa quando gioca a hockey. Oggi vi facciamo notare un altro simpatico easter egg legato a un famosissimo meme.

Il secondo capitolo della saga cinematografica ci presenta tante diverse nuove emozioni, tra cui troviamo Ansia. In una scena del film vediamo quest’ultima all’interno di una stanza in cui la new entry cerca di trovare ispirazione per creare ansia nelle persone. Tra le tante immagini che appaiono sullo schermo ce n’è una che riprende un famosissimo meme.

Inside Out 2 – Disney

Nel monitor in basso a sinistra, che abbiamo ingrandito nel quadrato qui in alto, viene rifatto il celebre meme del “Distracted-boyfriend“. Si tratta dell’immagine in cui un ragazzo, che cammina mano nella mano con la fidanzata, si distrae al passaggio di un’altra ragazza.

Questa foto è diventata la base per il popolo del web per dare sfogo, negli anni, a frasi ironiche di tutti i tipi. Intanto giorno dopo giorno Inside Out 2 continua a macinare numeri da record al box office. In meno di 10 giorni il film ha già superato Dune 2 e i 724 milioni di dollari di incasso.

Visto il successo della pellicola si vocifera che Disney e Pixar stiano già pensando a un terzo capitolo. Si parla anche di un’ipotetica serie tv legata all’universo delle emozioni di Riley. Per ora però si tratta soltanto di una voce, che non ha trovato conferma dai canali ufficiali.