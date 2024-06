Inside Out 2, nella camera di Riley c’è un easter egg legato a Red

Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 24 Giugno 2024

Disney inside out

Nella camera di Riley in Inside Out 2 c’è un easter egg legato a un altro film Disney Pixar, Red: lo avevate notato?

Inside Out 2, un altro easter egg

Sono bastati appena 8 giorni a Inside Out 2 per conquistare il titolo di maggior incasso del 2024. Il nuovo capolavoro d’animazione Disney Pixar sta ottenendo numeri da capogiro sia all’Italia che all’estero. Il secondo capitolo della saga delle emozioni ha superato persino Dune 2 e ha staccato più di 724 milioni di dollari di incasso.

Anche nel nostro paese il film ha rianimato le sale e ha riportato gente di tutte le età al cinema. Come ogni progetto che si rispetti, anche il secondo capitolo di Inside Out contiene una serie di easter egg legati al mondo della Pixar.

Qualche giorno fa vi segnalavamo il numero della maglia di hockey di Riley. La cifra che appare sulla schiena della protagonista è un 28 e non si tratta di una cifra casuale. Inside Out 2 è infatti il 28esimo film prodotto dalla Pixar, perciò quel numero ha un collegamento speciale con la casa di produzione che negli anni ci ha regalato capolavori come Toy Story, Cars e Alla ricerca di Nemo.

Oggi vi parliamo invece di un poster apparso nella cameretta della protagonista, che collega il film a un altro capolavoro d’animazione Pixar. Tra i tanti dettagli presenti nella stanza della ragazza c’è quello di una boyband, i 4*Town. Non vi sembra un nome già conosciuto?

Se avete questa sensazione, avete ragione. Si tratta del gruppo di cui sono fan Mel e il suo gruppo di amici in Red. I 4*Town sono descritti come una boy-band canadese che ha raggiunto un successo internazionale. A quanto pare la loro musica è riuscita a conquistare anche l’adolescente Riley.

Intanto l’incredibile successo di Inside Out 2 sta muovendo qualcosa in casa Disney-Pixar. Oltre un terzo capitolo che, visti i numeri, sembra sempre più possibile, si parla infatti di un’ipotetica serie tv.