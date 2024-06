Cinema e Celebrity

Leila Sirianni | 24 Giugno 2024

beautiful outdoor film festival

Katherine Kelly Lang, attrice dell’amata soap opera Beautiful, torna in Italia in occasione dell’Outdoor Film Festival

Katherine Kelly Lang ospite della seconda edizione dell’Outdoor Film Festival

A breve prenderà il via la seconda edizione dell’Outdoor Film Festival, evento su cinema e TV dedicato ai giovani, che quest’anno vedrà tra gli ospiti d’onore la star di Beautiful Katherine Kelly Lang.

Proprio così, l’attrice, che negli anni ha fatto visita diverse volte al nostro Paese, anche per girare la soap opera giornalmente in onda sulle nostre reti dal 1990, tornerà in Italia in occasione di questa manifestazione speciale.

Dal 4 al 7 luglio nel borgo San Valentino Torio in provincia di Salerno prenderà piede la seconda edizione di questo giovane evento.

L’attrice sarà presente durante la terza giornata del festival. Alle 21 del 6 luglio, gli interessati potranno incontrarla ed ascoltarla in Piazza Amendola, dove verrà intervistata da Daniele Giannazzo, in arte Daninseries.

Outdoor Film Festival

Katherine Kelly Lang non ha bisogno di troppe presentazioni, dal momento che è presente nella vita di tutti noi praticamente da sempre, nei panni di Brooke Logan in Beautiful.

Nel corso della sua lunga carriera si è dedicata anche ad altri progetti, ma senza ma abbandonare la soap, a cui deve il suo successo.

Chi parteciperà al festival, il terzo giorno, il 6 luglio, avrà la possibilità di incontrare Katherine Kelly Lang e ascoltare tante curiosità. Per questo momento, l’ingresso è aperto al pubblico.