24 Giugno 2024

Torna in scena l’Outdoor Film Festival con la seconda edizione: scopriamo tutti i dettagli, da quando si terrà, agli ospiti, al programma.

Quando e dove si terrà l Outdoor Film Festival

Torna con al seconda edizione l’Outdoor Film Festival, una manifestazione nata dall’esigenza di un gruppo di ragazzi di portare un messaggio di passione e di cultura nel proprio territorio.

Il luogo che ospiterà l’evento sarà ancora una volta il borgo di San Valentino Torio, in provincia di Salerno, ma quando? Il 4, 5, 6 e 7 luglio saranno giornate all’insegna del cinema e della TV, guidati da un tema ben preciso: il sogno.

La direzione del Festival è di Giuliano Squitieri, mentre dell’organizzazione si è occupata l’Associazione Culturale Soffermiamoci con Carmen Fabbrocile e Miriana Squitieri.

Ospiti dell Outdoor Film Festival

All’Outdoor Film Festival non mancheranno poi gli ospiti, ancora una volta molto diversificati. Ci saranno grandi nomi del nostro territorio e anche star internazionali.

Partendo da questi ultimi, possiamo annunciarvi che presenzieranno all’evento nientepopodimeno che Kat Graham di The Vampire Diaries, Kelly Rutherford di Gossip Girl e Katherine Kelly Lang di Beautiful!

I fan di Mare Fuori, inoltre, possono aspettarsi dei rappresentanti dello show: parliamo di Pia Lanciotti e Alessandro Orrei, interpreti rispettivamente di Donna Wanda e Mimmo.

Anche Il Paradiso delle Signore avrà uno spazio dedicato. In particolare i presenti potranno incontrare Alessandro Tersigni, Enrica Pintore, Chiara Baschetti e Chiara Russo.

Restando sempre nell’ambito fiction, tra gli ospiti dell’Outdoor Film Festival troviamo, infine, Riccardo De Rinaldis, astro nascente con il suo ruolo da protagonista in Mameli, e Francesco Zenga de La Storia.

Per concludere, anche Daniele Giannazzo, in arte Daninseries, scrittore e creator, parteciperà al festival, in una veste speciale: intervisterà Kat Graham, Kelly Rutherford e Katherine Kelly Lang.

Programma dell Outdoor Film Festival

Per quanto riguarda il programma dell’Outdoor Film Festival, possiamo dirvi che le attività prenderanno il via ogni giorno dal pomeriggio, con le proiezioni nell’atrio di Palazzo Formosa e l’incontro con i protagonisti dei film in concorso, dedicate alla Jur-Off composta da giovani di età compresa tra i 17 e i 35 anni.

4 luglio

Alle 18 del 4 luglio, la prima giornata, si terrà la masterclass in regia dedicata ai giovani dai 18 ai 40 anni con ospite il regista Luca Miniero (Benvenuti al Sud, Le indagini di Lolita Lobosco, Napoli Milionaria!).

Quasi in contemporanea, a partire dalle 18.30, i componenti della Iconic Jur-Off incontreranno il critico d’arte Luca Cantore D’Amore e il produttore cinematografico Mattia Cantore D’Amore. A seguire l’incontro con Riccardo De Rinaldis (Mameli).

Alle 21, poi, tutta l’attenzione sarà rivolta a Kat Graham di The Vampire Diaries, che, come anticipato, risponderà alle domande di Daninseries. La prima serata, presentata da Alfio Battaglia, speaker radiofonico di KissKiss, si concluderà poi con il live della band Sorvida.

5 luglio

Passando alla seconda giornata dell’Outdoor Film Festival, alle 18 ci sarà l’incontro con il presidente della Iconic Jur-Off, il regista di Hollywood Michael Caton Jones, che nella sua carriera ha diretto star del calibro di Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Sharon Stone, Richard Gere, giusto per fare qualche nome.

Insieme a lui un altro componente della giuria, il professore Alfonso Amendola. I due si confronteranno a Palazzo Formosa sul tema “In che modo il cinema può incoraggiare il pubblico a sognare senza paura, esplorando temi audaci e controversi che sfidano le norme sociali e culturali?“.

Alle 19 la regista Giorgia Farina, vincitrice del Globo d’oro per la miglior sceneggiatura e candidata ai David di Donatello per la miglior regista esordiente per Amiche da morire, terrà una masterclass.

Alle 21, invece, nuovo ospite internazionale nelle mani di Daninseries: il 5 luglio toccherà a Kelly Rutherford, Lily Van der Woodsen in Gossip Girl. L’incontro si svolgerà in in piazza Amendola e seguirà il Tribute Show.

6 luglio

Per la terza giornata, nel pomeriggio sono previsti gli incontri con i protagonisti dei film in concorso e il consueto meeting con la giuria sul tema “In che modo il cinema può trasportare il pubblico in mondi fantastici e visionari, permettendo loro di sognare ad occhi aperti e riscoprire il senso di meraviglia nella vita quotidiana?“.

Grande spazio verrà poi dedicato a Katherine Kelly Lang, Brooke di Beautiful, e alla seguitissima serie Mare Fuori. Come anticipato, saranno ospiti in piazza Pia Lanciotti e Alessandro Orrei.

Nel pomeriggio, inoltre, il regista Ivan Silvestrini si occuperà di una masterclass. Chiudono la serata il premio a Francesco Zenga come giovane talento del territorio protagonista nella miniserie La Storia, e il live della band Puntini.

7 luglio

Nel corso dell’ultima giornata dell’Outdoor Film Festival, nel pomeriggio la regista e sceneggiatrice Valentina De Amicis (Now Is Everything, Where Are You) terrà una masterclass a Palazzo Montefusco.

Saranno poi protagonisti Alessandro Tersigni, Enrica Pintore, Chiara Baschetti e Chiara Russo de Il Paradiso delle signore. Spazio, inoltre, alla premiazione delle opere in concorso e al live show di Erminio Sinni.