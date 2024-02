Mameli fiction su Rai 1: quando inizia, trama e cast

Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 12 Febbraio 2024

Fiction Rai

Mameli – Il Ragazzo che Sognò l’Italia è una nuova fiction di Rai 1 su Goffredo Mameli: trama, quando inizia, cast e streaming.

Mameli fiction Rai 1 trama e anticipazioni

La Rai continua a portare in scena la storia italiana nelle sue fiction. In questo caso torniamo indietro alla metà del 1800, nel pieno di quell’epoca nota come Risorgimento.

Goffredo Mameli è il protagonista di uno straordinario racconto di formazione.

Poeta ed eroe del Risorgimento, è l’ispirato autore di quello che è diventato l’Inno nazionale della Repubblica Italiana.

La storia di Mameli è quella di chi con il suo entusiasmo sapeva far innamorare le masse, a cominciare da quelle della sua città, Genova. In lui, gli altri vedevano il coraggio di chi ama senza risparmiarsi e di chi combatte al fronte, a costo della vita, certo dell’eternità.

La serie è il racconto di due anni di guerra, di politica, di poesia, di sotterfugi, di tradimenti e amore, nel cruento ardore della Prima Guerra di Indipendenza e della difesa della Repubblica Romana, ma è soprattutto la storia di un ragazzo con il cuore antico e lo sguardo rivolto al futuro.

Quando inizia la fiction di Rai 1 Mameli

Terminata la settimana di Sanremo, durante la quale la programmazione serale della Rai si ferma per lasciare spazio solo all’evento musicale, ripartono le grandi fiction.

Ed è proprio in questi giorni che va in onda questo nuovo progetto. Quando inizia per la precisione la fiction di Rai 1 Mameli?

Il giorno scelto è quello di lunedì 12 febbraio. Il Ragazzo che Sognò l’Italia si conclude, poi, subito la serata successiva.

Cast, attori e personaggi

Il ruolo del protagonista della storia è stato affidato a Riccardo De Rinaldis, già comparso in diversi progetti per la TV, come Doc e Luce nei Tuoi Occhi: è lui a vestire i panni di Goffredo Mameli.

Al suo fianco nel cast della fiction di Rai 1 Mameli troviamo poi numerosi attori, alcuni dei quali parecchio famosi.

Amedeo Gullà è Nino Brixio

Neri Marcorè è Giorgio Mameli

Giovanni Crozza Signoris è Carlin Repetto

Riccardo Maria Manera è Stefano Castagnola

Chiara Celotto è Adele Baroffio

Maurizio Lastrico è Giuseppe Garibaldi

Pier Luigi Pasino è Giuseppe Mazzini

Ricky Memphis è Ciceruacchio

Isabella Briganti è Adelaide Zoagli Mameli

Sebastiano Somma è Generale Modane

Susy Del Giudice è Bianca Rebizzo

Lucia Mascino è Luisa Ferretti

Luca Ward è Padre Sinaldi

La fiction è stata scritta da Antonio Antonelli e Michela Straniero. Alla regia troviamo Luca Lucini e Ago Panini. Mameli – Il Ragazzo che Sognò l’Italia è una produzione Pepito Produzioni in collaborazione Rai Fiction.

Quante puntate e durata degli episodi

Quante puntate conta la fiction Mameli – Il Ragazzo che Sognò l’Italia? La storia si dispiega nell’arco di due prime serate, che corrispondono ad altrettante puntate. Ognuna racchiude due episodi, ciascuno della durata di 60 minuti.

Mameli streaming

Dove vedere in streaming Mameli? Semplice: trattandosi di una fiction Rai, le puntate vengono caricate sulla piattaforma RaiPlay dopo la messa in onda in TV.

Ancora non lo sappiamo, ma la prima potrebbe fare eccezione ed essere resa disponibile online prima del passaggio in TV. Lo scopriremo più avanti.

Per accedere al catalogo non serve alcun abbonamento. RaiPlay è un servizio gratuito. Tutto ciò che serve è registrarsi e poi fare il log-in con email e password quando richiesto.