Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 12 Febbraio 2024

Fiction Rai

Martedì 13 gennaio 2024 su Rai 1 alle 21.30 va in onda la seconda e ultima puntata della nuova fiction Mameli – Il Ragazzo che Sognò l’Italia: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della seconda ed ultima puntata di Mameli, in onda il 13 febbraio 2024, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

L’Armistizio di Salasco è una cocente sconfitta. L’incontro con Mazzini turba Goffredo e incrina l’amicizia con Nino. Ma nuove sommosse spingono Mameli a intraprendere una nuova missione.

Inizia poi l’esperienza della Repubblica Romana. Goffredo si innamora di Adele Baroffio con la quale condivide idee e passioni. Ma lo sbarco dei francesi riporta la guerra ed un tragico destino.

Anticipazioni sulla seconda ed ultima puntata di Mameli del 13 febbraio

Stando alle anticipazioni sulla trama della seconda e ultima puntata, nel corso dell’episodio 3 di Mameli l’Armistizio di Salasco è una cocente sconfitta.

Goffredo torna dalla Lombardia deluso. L’ennesima repressione del Governo genovese lo spinge a imbarcarsi con Garibaldi verso Roma.

Nell’episodio 4, a Roma Goffredo è tra gli autori della Costituzione della Repubblica Romana. Lì si innamora di Adele Baroffio con cui scrive di politica, ma l’idillio è rotto dallo sbarco dei francesi.

Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla seconda e ultima puntata di Mameli, in onda il 13 febbraio 2024.

Dove vedere in streaming la seconda puntata di Mameli

Essendo una fiction di Rai 1, gli interessati hanno la possibilità di vedere Mameli – Il Ragazzo che Sognò l’Italia anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay.

Nel suo catalogo, in seguito alla messa in onda troveremo il titolo. Tutto ciò che dovrete fare per accedere agli episodi, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti.

RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand. Dopo il passaggio in TV, tutte le puntate di Mameli vengono rese disponibile in streaming all’interno del catalogo della piattaforma.