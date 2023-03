Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Niccolo Maggesi | 7 Marzo 2023

Fiction Mediaset

Il ritorno di Claudio Amendola su Canale 5 è all’insegna di Il Patriarca, la fiction prodotta da Camfilm e Taodue, che andrà in onda nel 2023 e sarà diretta proprio dall’attore romano.

Amendola, che nella scorsa stagione TV è stato giudice del controverso Star in the Star, è poi riapparso sul piccolo schermo nella terza e ultima stagione di Nero a Metà.

Nel frattempo l’attore ha girato il nuovo progetto, dove non è impegnato solo dietro la macchina da presa. Claudio Amendola è infatti protagonista di Il Patriarca, dove si è calato in una storia senza precedenti di cui passeremo in rassegna anticipazioni, cast e quando inizia.

Intanto sottolineiamo che Il Patriarca non è un prodotto del tutto originale, ma il remake del telefilm spagnolo Vivir sin permiso. Come la serie madre, anche la versione di Amendola è scritta in collaborazione con una firma della letteratura contemporanea, Sandrone Dazieri.

Anticipazioni e trama puntate

Nell’autunno 2021 apprendiamo da un’intervista del produttore Pietro Valsecchi a Il Fatto Quotidiano che Claudio Amendola avrebbe preso parte a un progetto per Camfilm. Questo progetto prende il nome di Il Patriarca soltanto nel novembre dello stesso anno, e contestualmente ne affiorano le prime anticipazioni.

La trama di Il Patriarca 2023 racconterà la vita e le esperienze di Nemo Bandera, un imprenditore di successo e narcotrafficante a cui, poco prima dei 60 anni, i medici diagnosticano l’Alzheimer.

Altre fonti definiscono Bandera un boss mafioso, che a causa della malattia faticherà a ricordare i delitti commessi di fronte alle autorità che gliene chiedono conto.

Scopertosi malato, a ogni modo, Bandera proverà a nascondere il suo stato di salute e nel frattempo sentirà l’esigenza di individuare in chi lo circonda (in famiglia? tra i collaboratori?) l’erede più adatto a succedergli negli affari.

Al suo fianco la moglie Serena e i figli Carlo e Nina. A ficcare il naso nei traffici della famiglia Bandera sarà l’irriducibile ispettore Monterosso, intenzionato a dimostrare il vero volto dell’imprenditore.

Per il momento sono queste le linee generali della trama da cui le puntate della fiction Il Patriarca prenderanno le mosse nel 2023. Scopriremo solo nelle settimane a venire se prima della messa in onda si vorranno svelare altri dettagli.

Il Patriarca 2023 quante puntate sono

La fiction Il Patriarca, come annunciato da Taodue via social, sarà declinata in 6 puntate per un totale di 12 episodi.

Un calendario preciso sulla messa in onda è stato fissato da Canale 5 agli inizi del 2023, e ad oggi risulta il seguente:

Prima puntata anticipazioni 14 aprile 2023

Seconda puntata anticipazioni 21 aprile 2023

Terza puntata anticipazioni 28 aprile 2023

Quarta puntata anticipazioni 5 maggio 2023

Quinta puntata anticipazioni 12 maggio 2023

Sesta e ultima puntata anticipazioni 19 maggio 2023

Il ritmo nella programmazione non potrà dirsi ufficialmente definito se non a ridosso della messa in onda, e comunque resterà a discrizione della rete l’eventualità di cambiare collocazione alla fiction, specie qualora gli ascolti non dovessero premiarla al venerdì.

Chi sarà nel cast

Sul cast di attori e personaggi della fiction Il Patriarca abbiamo già alcune notizie, emerse accanto alle anticipazioni di cui sopra.

Come abbiamo già detto, Claudio Amendola avrà un ruolo centrale nella vicenda, quello del protagonista Nemo. Accanto all’ex marito di Francesca Neri ci saranno poi:

Raniero Monaco di Lapio è Mario Rizzi

è Mario Rizzi Neva Leoni è Lara

è Lara Antonia Liskova è Serena Bandera

è Serena Bandera Giulia Bevilacqua è Elisa

è Elisa Primo Reggiani è ispettore Monterosso

è ispettore Monterosso Giulia Schiavo è Nina Bandera

è Nina Bandera Carmine Buschini è Carlo Bandera

è Carlo Bandera Michele Di Virgilio è Ferro

è Ferro Carlo Calderone

Marius Bizău

Ex gieffino prestato alla recitazione, Raniero Monaco di Lapio è ormai diventato un volto noto della fiction televisiva. Negli anni, lo abbiamo visto passare da Don Matteo a Che Dio Ci Aiuti, e in ultimo su Netflix nella serie Guida astrologica per cuori infranti.

Neva Leoni è un’altra giovane attrice di successo, vista in Il Paradiso delle Signore e di recente Cuori. Giulia Bevilacqua ha recitato in Una pallottola nel cuore e È arrivata la felicità, mentre Giulia Schiavo è conosciuta per SKAM Italia. Infine, Primo Reggiani ha esordito piccolissimo in TV con il cult Favola accanto ad Ambra Angiolini, passando per RIS, Una grande famiglia e il recente Speravo de morì prima sulla vita di Francesco Totti.

Menzione a parte per Antonia Liskova, attesa in una delle parti principali della fiction Il Patriarca, e già collega di Claudio Amendola nel seguitissimo Nero a Metà. La Liskova è l’attuale compagna di Gabriele Guidi, ed è diventata famosa in Rai con Incantesimo 6.

Riprese e dov’è girata la fiction Il Patriarca

Le riprese di Il Patriarca iniziano il 30 novembre 2021, come spiegato dall’account Instagram ufficiale di Taodue.

Dall’account Instagram di Taodue, il primo ciak di Il Patriarca

Secondo le stime della prima ora, la troupe dovrebbe lavorare per un totale di 20 settimane (fino alla metà di aprile).

Ma dov’è girato esattamente Il Patriarca? Le location della fiction sono state scelte tra la Puglia e il Lazio. Nella fattispecie si è registrato nella provincia di Bari e di Monopoli subito dopo aver girato nella Capitale. Non tutte le scene sul litorale sono state realizzate in Puglia, ma molte sono in realtà ambientate alle porte di Roma.

Quando inizia Il Patriarca

Ora che abbiamo fissato tutti i presupposti, cerchiamo di capire quando inizia la fiction Il Patriarca. In linea di massima abbiamo avevamo detto che la serie avrebbe dovuto debuttare entro il 2022.

All’epoca si trattava di una notizia che però non ha trovato riscontro, visto che la rete ha infine scelto di mandare in onda la fiction solo nella primavera del nuovo anno. Ad oggi sappiamo infatti che la fiction Il Patriarca inizia su Canale 5 dal 14 aprile al 19 maggio 2023.

Secondo altre fonti, tuttavia, la serie diretta da Claudio Amendola potrebbe anche partire dal 24 marzo 2023. L’ipotesi non risulta incredibile, perché Il Patriarca si collocherebbe a ruota nel venerdì successivo al finale di Buongiorno Mamma 2.

Vi consigliamo perciò di tenervi aggiornati sull’argomento consultando periodicamente questa scheda.