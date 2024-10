L’attore Cooper Koch ha rivelato che non tornerebbe a recitare in eventuali nuovi episodi di Monsters. Le sue parole

Cooper Koch, attore che ha interpretato Erik Menendez nella serie TV Netflix Monsters, ha rivelato che non riprenderebbe in mano il ruolo se venissero prodotti nuovi episodi. Ecco le sue parole.

Cooper Koch su un suo ritorno in Monsters

Nell’ultimo mese si è parlato molto degli attori protagonisti in Monsters, ovvero Nicholas Chavez e Cooper Koch. Entrambi hanno stregato il pubblico con la loro bravura nell’interpretare i fratelli Menendez, ma hanno conquistato gli spettatori grazie alla loro bellezza. Non a caso sul web hanno fatto molto discutere alcune scene hot, in particolare quella in cui Koch appare in un nudo frontale.

Per tale ragione, i fan di tutto il mondo hanno cominciato a farsi domande sulla loro vita sentimentale. In queste ultime ore, per esempio, Cooper ha rilasciato una lunga intervista nel programma Watch What Happens Live rivelando di avere un fidanzato. Per quanto riguarda invece il suo futuro dal punto di vista lavorativo, l’attore ha affermato che non tornerebbe in eventuali nuovi episodi della serie TV creata da Ryan Murphy.

Quest’ultimo, infatti, ha affermato in passato che tornerebbe a girare almeno due nuovi episodi se ci fossero svolte importanti nel caso dei fratelli Menendez, come per esempio il loro rilascio dalla galera. Tuttavia, la star di Monsters si è detto un po’ contrario all’idea:

“Non credo. Non ho sentito Ryan e non so di che cosa stia parlando. Penso che abbiamo raccontato la storia e vada bene così. Al massimo, quello che farei è una lettura dal vivo dell’episodio 5 con Ari Graynor”.

Al momento, dunque, possiamo anche escludere la messa in produzione di nuove future puntate. A meno che Cooper Koch non cambi idea è poco probabile continuare a parlare di questo caso di cronaca senza uno dei protagonisti della vicenda. Voi cosa ne pensate, siete rimasti delusi dalle sue parole o pensate abbia ragione?