Maria Esposito sul finale di Mare Fuori 4

Il finale di Mare Fuori 4 non sembra aver convinto pienamente neanche la sua protagonista principale Maria Esposito. La giovane attrice napoletana è entrata nel cast della serie di Rai Due a partire dalla terza stagione.

Sin da subito Esposito è riuscita a catturare l’affetto del pubblico grazie a un ruolo che sembra cucito addosso a lei. La storia d’amore tra la sua Rosa e Carmine ha fatto appassionare milioni di persone in Italia e anche nel mondo. Proprio per questo l’epilogo scelto per la quarta stagione ha lasciato in molti con l’amaro in bocca.

Nell’ultima puntata tutto era pronto per le nozze tra Di Salvo e Ricci. A un passo dall’altare però Rosa ha scelto nuovamente l’oscurità e ha scelto di abbandonare Carmine prima del fatidico sì. Nel corso della giornata di martedì 15 ottobre Maria Esposito è stata ospite de La volta buona da Caterina Balivo per presentare il musical di Mare Fuori.

Lo spettacolo teatrale ideato e diretto da Alessandro Siani tornerà infatti in tour dopo l’enorme successo della passata stagione a partire dal prossimo 30 ottobre. Con l’occasione Maria ha anche riflettuto sul finale della quarta annata mentre continuano le riprese della quinta.

A domanda diretta della conduttrice su quell’epilogo dolce amaro, Esposito ha dato il suo parere onesto. “Rosa non voleva. Io quando ho letto il copione e ho letto quella scena ho detto ‘Ma perché?’ Non aveva senso“, ha risposto con onestà.

L’attrice ha poi raccontato che inizialmente non voleva sostenere il provino per Mare Fuori. “Quando ho visto la serie vedevo tutti i ragazzi che erano veramente molto bravi e io non mi sentivo all’altezza – ha ammesso – ho bloccato la mia agente su WhatsApp perché non volevo fare il provino“.

“Poi è venuto Biagio Manna (Tonino nella serie, ndr) che mi ha guardata e mi ha detto ‘Io ti ho conosciuto da piccolina, ti ho vista in azione e tu sei nata per questo’“, ha poi aggiunto.